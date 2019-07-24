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'te : 2 ölü, 3 yaralı

'in Güroymak'ın Günkırı beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 02:37
Bitlis'te silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Günkırı beldesindeki Yılmaz ve Taner ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Maşallah Taner ve Baran Yılmaz hayatını kaybetti, her iki aileden 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis, Güroymak ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerin çevresinde ve beldede güvenlik önlemleri alındı.

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Bitlis'te silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
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