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Düğüne mi yoksa savaşa mı! Polis uygulamasında yakalandılar

’da bin 400 personelle havadan, karadan ve denizden geniş kapsamlı ‘Huzur Akdeniz-5’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada düğüne gittiğini söyleyen sürücünün aracından ruhsatsız tüfek, tabanca, çok sayıda fişek ve çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 23:53 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 23:54
Düğüne mi yoksa savaşa mı! Polis uygulamasında yakalandılar
Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması ve kamuya açık alanların güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla akşam 22.30 ve 01.00 saatleri arasında "Huzur Akdeniz Uygulaması (2019/5)" gerçekleştirildi. İl ve ilçe genelinde yapılan uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere bin 400 personel, bir helikopter ve bir deniz aracıyla gerçekleştirildi.



"DÜĞÜNE GİDİYORUM"
Durdurulan araçları didik didik arayan ekipler, sürücülerin de GBT sorgularını gerçekleştirdi. Uygulamanın Muratpaşa ilçesi Hasansubaşı Caddesindeki çalışmalarda ise ekiplerin durdurduğu bir otomobil, adeta cephanelik çıktı. İçerisinde erkek sürücü, kadın ve çocuk yolcunun bulunduğu aracı arayan ekipler, bagaj kısmında bir tüfeğe ve fişeklere rastladı. Sürücü, evden acele düğüne çıktığını ve tüfeğin ruhsatının yanında olmadığını söylerken, bu sefer ekipler torpido gözünde tabanca buldu. Ruhsatsız olduğu belirtilen tabancanın da ağabeyine ait olduğunu savunan sürücünün aracında aramaya devam eden ekipler, bu sefer bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Polis ekipleri, tabanca, tüfek, fişek ve uyuşturucu maddelere el koyarken, sürücü ve yanındaki kadını küçük yaştaki çocukla birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
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Düğüne mi yoksa savaşa mı! Polis uygulamasında yakalandılar
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