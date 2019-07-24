Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor

Düzce'de geçen Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), önceki gün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesetleri bulundu. Dün ise Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan'ın(10) cesetleri bulundu.

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Dün gece ara verilen, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, itfaiye ve DAKE'den oluşan 213 kişilik ekip tarafından, 45 araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopterle hem karada, hem de suda çalışmalar yürütülüyor. İş makineleri de bölgede oluşan yığınları kaldırıyor. Ekipler tarafından bölgedeki her yere bakılıyor.