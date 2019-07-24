Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Temmuz Evde bakım maaşı (parası) yatan iller sorgula!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı, il il ödenmeye devam ediyor. Temmuz ayının son dönemlerini yaşarken vatandaşlar bakım maaşı yatan illeri öğrenmek istiyor. Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor: Gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Peki 24 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 24 TEMMUZ 2019

Evde bakım maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamında 24 Temmuz evde bakım maaşı yatan illeri sorgulayabilirsiniz.