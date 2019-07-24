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Hastalardan yüzde 100’lük geçer not

Başkan Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği, şehir hastanelerinde yüzler gülüyor. 2 yılda 10 hastanenin hizmete girdiği projede tıp literatürüne geçen ameliyat ve tıbbi başarılara imza atıldı

TÜLAY CANBOLAT Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019
Hastalardan yüzde 100’lük geçer not

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği, 2023 Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hayata geçirilmeye başlanan şehir hastanelerinde yüzler gülüyor.
Eskişehir, Elazığ, Adana, Isparta, Kayseri gibi toplam 10 ildeki şehir hastanelerinde hasta memnuniyeti yüzde 100'lerde. Çalışanların da yüzde 90 oranında memnun olduğu hastaneler arasında en fazla çalışanların memnun olduğu hastane Eskişehir oldu. Elazığ'da ise hastaların yüzde 98'i memnun, çalışanların yüzde 72'si. Adana'da hastalar yüzde 98 memnun, çalışanlar yüzde 70. Isparta'da hastalar yüzde 95 oranında hastaneye tam not veriyor.

DÜNYA GÜNDEMİNE OTURAN BAŞARILAR
Isparta Şehir Hastanesi'nde Yıllarca kalbi delik denilen ve bir türlü iyileşemeyen hastanın, kalp zarının olmadığı hastanede tespit edildi. Dünyada 400, Türkiye'de 4. vaka olarak literatüre giren hasta sağlığına kavuştu. Elazığ'daki şehir hastanesinde ise 73 yaşındaki bir hastanın avuç içinden girilerek tıkalı damarı açılmak suretiyle anjiyo yapıldı.

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