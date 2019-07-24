Hey maşallah! 17 yaşında 100 madalya sahibi

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde güreş sporunda başarıdan başarıya koşan 17 yaşındaki Eren Kalkan, 6 yılda 100 madalya kazandı.Kalkan, geleceğin altın kemere aday başpehlivanı olarak gösteriliyor. İlk zamanlar hobi olarak devam ettiği güreşte daha sonra ailesine daha iyi bir yaşam sunabilmek için kendisine meslek edinen Kalkan'ın, yağlı ve minder güreşlerinde 100 tane madalyası bulunuyor.Ticaret Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olan Kalkan Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmak istediğini, kendisine Milli Güreşçi Taha Akgül'ü örnek aldığını söylüyor.