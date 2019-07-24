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Hey maşallah! 17 yaşında 100 madalya sahibi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019
Hey maşallah! 17 yaşında 100 madalya sahibi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde güreş sporunda başarıdan başarıya koşan 17 yaşındaki Eren Kalkan, 6 yılda 100 madalya kazandı.

ALTIN KEMERE ADAY
Kalkan, geleceğin altın kemere aday başpehlivanı olarak gösteriliyor. İlk zamanlar hobi olarak devam ettiği güreşte daha sonra ailesine daha iyi bir yaşam sunabilmek için kendisine meslek edinen Kalkan'ın, yağlı ve minder güreşlerinde 100 tane madalyası bulunuyor.Ticaret Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olan Kalkan Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmak istediğini, kendisine Milli Güreşçi Taha Akgül'ü örnek aldığını söylüyor.
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Hey maşallah! 17 yaşında 100 madalya sahibi
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