İlçenin elektriği kadın girişimciden

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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Aysel Bakır, güneş enerjisi santraliyle 2 bin nüfuslu ilçenin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor.İlçede atıl vaziyetteki 5 dönümlük tarlayı 25 yıllığına kiralayan Bakır, burada güneş enerjisi üretmeye karar verdi.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe alarak 1.6 milyon liralık yatırımı hayata geçiren Bakır "İlk önce birkaç panelle arılarımızı korumaya almak istemiştik. Daha sonra bu işi geliştirmeye karar verdik. Harmangeriş köyünden 5 dönümlük bir arazi kiraladık TKDK 1.2 milyon lira değerindeki paneller ve invertörün (güç çevirici) 700 bin lirasına hibe verdi. Böyle bir yatırımı ailemize, ilçemize kazandırdık" dedi.