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kimdir? 'nin Türk kökenli yeni başbakanı aslen Türk mü?

'den gelen son dakika haberi ülkemizde de oldukça ses getirdi. Theresa May'in ardından İngiltere Başbakanı seçilen ismi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Dünya kamuoyu da bu seçimi yakından takip etti. Başkan Johnson'un aslen Türk olduğunu duyan vatandaşlar ? sorusunun cevabını araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde konuyla ilgili detayları bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 09:06 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 09:06
Boris Johnson kimdir? İngiltere'nin Türk kökenli yeni başbakanı Boris Johnson aslen Türk mü?

liderliğine seçilen Johnson ülkenin 77. Başbakanı olarak gündeme damga vurdu. Ünlü siyasetçi Oxford Üninversitesi'nden mezun olmuş ve çeşitli gazete ve dergilerde çalışmıştır. Theresa May'in istifası sonrasında 'nin yeni başbakanı sosyal medyada büyük yankı uyandırıken onu merak edenler ", kaç yaşında ve dedesi Ali Kemal kimdir?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı.

İşte İngiltere'nin yeni başbakanı Muhafazakar parti liderliğine seçilen Johnson hakkında merak edilenler...

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Boris Johnson kimdir? İngiltere'nin Türk kökenli yeni başbakanı Boris Johnson aslen Türk mü?
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