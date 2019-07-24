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Kadınlara kabusu yaşatan tacizciye suçüstü

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince marketlerde ve işlek yerlerde kadınlara cinsel tacizde bulunan şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 21:40 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 21:40
Kadınlara kabusu yaşatan tacizciye suçüstü

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir şüphelinin kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Marketlerde ve insanların yoğun olarak bulunduğu işlek yerlerde kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunmak suretiyle dokunduğu tespit edilen şüpheli R.A. takibe alındı. Ekiplerce suçüstü yapılan R.A. Bartın'da bulunan Kapalı Pazar çevresinde yakalandı.

Kadınlara kabusu yaşatan tacizciye suçüstü

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Burada sorgusu yapılan R.A. gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Cinsel istismar' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Suçla mücadelemiz; kötülük bu dünya üzerinden silininceye kadar devam edecektir."

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Kadınlara kabusu yaşatan tacizciye suçüstü
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