Küçük kahramanlar ölümden döndü

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında oyun oynayan 6 çocuktan 4 yaşındaki Ramazan Parçikalı ayağı kayınca suya düştü. Yaşları 4 ila 9 arasında değişen 5 çocuk birbirlerini kurtarmak için teker teker suya atladı. Yüzme bilmeyen çocuklar boğulma tehlikesi geçirdi. Çocukların çığlıklarını duyan vatandaşlar suya atlayarak çocukları kurtardı. Süleyman Yağız Çolak'ın tedavisi Adana Şehir Hastanesinde devam ediyor. Kuzeni ve kardeşinin peşinden suya atlayan 7 yaşındaki Seher Kübra Çolak, dehşet anlarını şöyle anlattı: "Kanal kenarında oynarken Ramazan'ın ayağı kayıp suya düştü. Onu gören kardeşim kurtarmak için suya girdi. O da boğulma tehlikesi atlatınca ben o ölür diye korktum onu kurtarmak için ben de girdim ama ben de akıntıya kapıldım. Sonra bizi vatandaşlar kurtardı."