Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

Her yıl coşkuyla kutlanan bayramlar herkesin sevinç kaynağı. Geçtiğimiz aylarda Ramazan bayramını geride bırakmışken şimdi ise önümüzde yeni bir bayram sevinci var. İslam alemi açısından oldukça önemli olan Kurban Bayramı vatandaşların ibadetlerini yerine getirebilmeleri açısından bir fırsat sunarken aynı zamanda bayram tatili için de önemli. Tatile gidecekler olanların hazırlıklara başlamasının dışında aynı zamanda kurban kesecek vatandaşlar da araştırmalar yapıyorlar. Kurban gerek kişisel gerekse toplumsal olarak çeşitli yararlar sağlayan mali bir ibadettir. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bayram takvimi ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar..

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019 DİYANET TAKVİMİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Kurban Bayramı tarihini kamuoyuna duyurdu.

Kurban Bayramı takvimi haberimizde yer alıyor. İşte o detaylar...