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ne zaman kutlanacak? kaç gün? İşleri Başkanlığı açıkladı!

İslam alemi açısından mübarek sayılan bayramlar herkes tarafından coşkuyla kutlanıyor. Özellikle dini açıdan önemli olan vatandaşların ibadetlerini yerine getirebilmeleri açısından da çok önemli. Bireyler hem için bir fırsat yakalarken hem de kurbanlarını kesecekler. Aile ve akraba ziyaretleri açısından da oldukça önemli olan kutlanacak? kaç gün oldu? Bayram takvimi ile ilgili İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 24.7.2019 10:01
Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

Her yıl coşkuyla kutlanan bayramlar herkesin sevinç kaynağı. Geçtiğimiz aylarda Ramazan bayramını geride bırakmışken şimdi ise önümüzde yeni bir bayram sevinci var. İslam alemi açısından oldukça önemli olan vatandaşların ibadetlerini yerine getirebilmeleri açısından bir fırsat sunarken aynı zamanda için de önemli. Tatile gidecekler olanların hazırlıklara başlamasının dışında aynı zamanda kurban kesecek vatandaşlar da araştırmalar yapıyorlar. Kurban gerek kişisel gerekse toplumsal olarak çeşitli yararlar sağlayan mali bir ibadettir. Buna göre; kutlanacak? 2019 kaç gün oldu? İşleri Başkanlığı'ndan bayram takvimi ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar..

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019 DİYANET TAKVİMİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Kurban Bayramı tarihini kamuoyuna duyurdu.

Kurban Bayramı takvimi haberimizde yer alıyor. İşte o detaylar...

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Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!
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