Mahkeme Fazıl Say’ı haklı buldu

10 yaşında piyano çalmaya başlayan ve 19 yaşında ünlü piyanist Fazıl Say'ın solistliğini yapan müzisyen Pınar Gümüş (44) mali haklarını elinde bulundurduğu 12 eseri albümlerinde izinsiz kullandığı Say'a açtığı bin 501 liralık tazminat davasında mahkeme 5 yıldır süren davada Say'ı haklı buldu ve davayı reddetti.İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açan Gümüş'ün iddiasına göre Gümüş ile Say arasında 1 Ocak 1995'te el yazısıyla yazılmış bir belgeyle sözleşme imzalandı. Say bu sözleşme ile bestelediği "Yanında Ben Varım, Dört Mevsim, Bir Erotik Şiir Üzerine Melodram, Pınar'ıma Şarkı, Hasret, Akşam Erken İner Mahpushaneye, Bebemize Ninniler, İlk Şarkılardan Seçmeler/ Aşkın Elinden Aşk-ı İlan, Bu Kekre Dünyada ve Su" adlı eserlerin mali haklarını Gümüş'e devretti. Gümüş bu sözleşme uyarınca kendisine devredilen 12 eserin mali haklarına sahip oldu. Ancak iddiaya göre Say, yazılı sözleşmeye rağmen bu eserleri kendi albümlerinde seslendirmeye devam etti. İzni olmadan bu eserleri seslendiren Say'ın sözleşmeye aykırı davrandığını iddia eden Gümüş, bin 500 lirası maddi, 1 lirası manevi olmak üzere Say'a bin 501 liralık tazminat davası açtı. Davalı Say, Gümüş'ün davaya dayanak olan yazılı belgenin mali hakların devrine ilişkin geçerli bir sözleşme olmadığını, belgede hangi albümün, hangi eserin, hangi mali hakların devredildiğinin açıklanmadığını belirtti. Say, bu yazılı belgenin geçerli sayılması halinde cayma hakkını kullandığını belirterek davanın reddini istedi.Mahkeme iki kez Yargıtay'a giden dava dosyasıyla ilgili kararını açıkladı. 5 yıldır süren davanın karar duruşmasında Gümüş'ün avukatı, "Davalı Say mali haklarını devretmiş olduğu eserlerini, mali hak sahibi olan müvekkilim Gümüş'ün izni olmadan kullanmıştır" dedi. Say'ın avukatı da "Davaya sunulan yazılı belge, geçerli bir mali hak devri sonucunu doğurmaz. Dava reddedilsin" dedi. Mahkeme, Gümüş'ün eser mali hak sahipliğini dayalı tecavüzün men'i ile maddi ve manevi tazminat davasının reddine karar verdi.