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Organ nakilli çocuk kampı yüzleri güldürdü

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019
Organ nakilli çocuk kampı yüzleri güldürdü
İstanbul'da organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamak amacıyla Organ Nakilli Çocuk Kampı düzenleniyor. Batıgöz Sağlık Grubu'nun ev sahipliğinde kurulan kampta 40 ayrı yaşam mücadelesi ve hayat hikayesi yer alıyor. Bunlardan biri de böbrekleri iflas eden ve babasından nakledilen böbrekle tekrar hayata tutunan Kerimcan Şentürk (11) Şentürk hayata tutunduktan sonra açtığı youtube kanalıyla da yaşıtlarına hem moral hem de örnek oluyor. Kerimcan'ı hastalığında yalnız bırakmayan ve dün de kampa gelerek ona destek olan 3 çocuk annesi youtuber Gül Korzay (39) da "Kerimcan olumsuzluklar içinde mutlu olmasını biliyor. Biz aynı ruhu taşıyoruz" dedi.
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Organ nakilli çocuk kampı yüzleri güldürdü
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