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Otobüste gizlice fotoğraf çeken sanık hapse mahkum edildi

Şişli’de toplu taşıma aracında bir kadının fotoğrafını çeken sanık, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 13:09 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 13:22
Otobüste gizlice fotoğraf çeken sanık hapse mahkum edildi

Şişli'de toplu taşıma aracına binen ve bir süre sonra uyumaya başlayan kadın, otobüsteki tartışma sesleri üzerine uyanarak, bir yolcunun sanık M.O.'nun elinden telefonu almaya çalıştığını ve sanığın kendisinin fotoğrafını çektiğini öğrendi. Otobüse gelen güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemede Suriyeli M.O.'nun telefonunda genç kadının göğüs kısmının fotoğrafları bulundu.

YANLIŞLIKLA ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Olayın ardından yapılan işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen sanık hakkında savcılık, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Sanık M.O. ifadesinde, fotoğrafların yanlışlıkla çekildiğini söyleyerek, suçlamaları reddetti.

CEZA ERTELENMEDİ

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık M.O., 'Özel hayatın gizliliği ihlal etmek' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve dava süresince pişmanlık yaşamadığı gerekçesiyle cezası ertelenmedi.

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Otobüste gizlice fotoğraf çeken sanık hapse mahkum edildi
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