Otomobil tomruk yüklü kamyona çarptı: 2 ölü 2 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre Bartın istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan Salih A. idaresindeki 14 BL 542 plakalı otomobil, Ovacuma mevkiine geldiği sırada virajı alamaması sonucu Mehmet Ö. idaresindeki tomruk yüklü 78 SL 916 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil hurda yığınına dönerken olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çelebi (45) ile kızı Nihal Çelebi (24) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Salih A. ile durumu ağır olan Ali Çelebi (48) sıkıştığı yerden çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza sonrası olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından, otomobilde hayatını kaybeden Fatma ve Nihal Çelebi'nin cansız bedenleri AFAD ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile güçlükle çıkarılabildi. Cenazeler Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.