Özel hastanede skandal! 1 hafta sonra öldü...

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir özel hastaneye giden Başak Kızılay, şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, yüksek tansiyon şikâyeti ile müracaat etti. Hastanede önce kan tahlili yapılan genç kadına ardından beyin MR'ı çekildi. Yapılan tetkikler sonucunda ortaya çıkan verilerde bir şey olmadığını söyleyen doktorlar Kızılay'ı evine gönderdi. Kendisini kötü hissetmeye devam eden Kızılay, birkaç gün sonra çareyi tanıdığı bir doktora danışmakta buldu.

3 GÜN BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Doktor genç kadının hastanede çektirdiği MR'ı ve kan tahlillerini kendisine göndermesini istedi. Evrakları cep telefonu vasıtasıyla doktora ileten Başak Kızılay'ı panik halinde arayan doktor, genç kadının 3 gündür beyin kanaması geçirdiğini ve acilen en yakın hastaneye gitmesini istedi. Gittiği hastanede acil ameliyata alınan Başak Kızılay ameliyattan 7 gün sonra hayatını kaybetti.

DOKTORLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başak Kızılay'ın hayatını kaybetmesinin ardından yakınları tetkik sonucunda ortaya çıkan verileri klinik olarak doğru değerlendiremeyen doktorlar ve hastane sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Fatma Erdoğan aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikâyet dilekçesinde 4 doktorun tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle ölüme sebebiyet vermek ve görevi kötüye kullanmak suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Hastane yetkilileri ve olayda kusuru olduğu iddia edilen 4 doktor hakkında soruşturma devam ediyor.