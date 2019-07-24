Özel hastanede teşhis skandalı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir özel hastaneye giden Başak Kızılay, şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, yüksek tansiyon şikâyeti ile müracaat etti. Hastanede önce kan tahlili yapılan genç kadına ardından beyin MR'ı çekildi. Yapılan tetkikler sonucunda "hiç bir şeyin yok" denilen kadın evine gönderildi. Doktor arkadaşına da sonuçları gönderen Kızılay, 3 gündür beyin kanaması geçirdiğini öğrendi. Hastaneye giden genç kadın girdiği ameliyattan 7 gün sonra hayatını kaybetti. Skandal sonrası Kızılay'ın yakınları tüm tahlil ve tetkiklerde açıkça görülmesine karşın teşhis koyamayan hastane hakkında, Avukat Fatma Erdoğan aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 4 doktor hakkında soruşturma devam ediyor.