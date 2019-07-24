Rüyada araba sürmek ne demektir? İşte rüyada araba sürmenin anlamları...

Rüya, ruhun bedenden ayrıldığı zamanda yaşanan olaylar bütünü olarak bilinir. Bunun akabinde en çok gördüğümüz rüyalardan biri de rüyada araba sürmektir. Vatandaşlar internetten '' Rüyada araba sürmek ne demektir, araba sürmek ne anlama gelir?'' sorusuna yanıt arıyor. Farklı anlamlarıyla birlikte tüm yorumlamalara haberimizde yer verdik.

RÜYADA ARABA SÜRMEK NE DEMEKTİR?

İşte rüyada araba sürmenin farklı anlamları;

1- Rüyada Beyaz Araba Sürmek

Rüyada beyaz araba sürdüğünü görmek, devlet adamları tarafından gelecek izzet ve yüksekliğe veya erişilecek şerefe yorumlanır. Kişinin beyaz araba sürmesi, hayırlı ve sevinçli bir haber almaya rivayet edilir. Beyaz araba kullanmak bereketli bir sefere işarettir.

2- Hızlı Araba Sürülmesi

Girişeceğiniz bazı can sıkıntılı işlerden dolayı dikkatli olmanız gerektiğini ifade eder. Hızlı araba sürülmesi acele alınan kararlarla bir işten zarar görmeye delalet eder. Bu durumdan dolayı sonradan üzülüp, sıkıntı yaşayacağınızı gösterir. Ehliyetli araba sürenin bir arzunun yerine gelmesine; ehliyetsiz sürmekse üzüntüye delalet eder.

3- Rüyada Siyah Araba Sürmek

Bu rüya genellikle hayırlı ve güzel bir rüya olarak görülür. Rüyada siyah araba sürdüğünü görmek talihin artması, her yönden şanslı olunması, özel hayatında mutluluk ve huzur, iş yaşamında başarı anlamlarına da gelmektedir.

4- Eski Model Araba Sürmek

Değersiz görülen bazı şeylerden büyük kazanç sağlamaya işaret eder. Bu rüya değersiz şeylerin sonradan kıymet almasına işarettir.

5- Rüyada At Arabası Sürmek

Gelirinizle kesinlikle otomobil alamayacağınıza işarettir. Fakat bu rüya olumlu anlamda işlerin iyiye gitmesi ve bir terfiye işarettir. Gösterişli araba süren rüya sahibi için Hava atmak demektir. Yük arabası sürmek cesaret isteyen girişimlerde bulunmaya işaret eder.

6- Rüyada Yeni Araba Sürmek

Rüyasında yeni bir araba sürdüğünü gören yeni bir ev alır ve gönlüne göre döşer. Bazen de bu rüya mekan değişikliğine, farklı bir şehre taşınmak anlamına gelmektedir.

7- Gıda Yüklü Araba Sürdüğünü Görmek

Gelirin artmasına ve karlı işler yapmaya, sürdüğünüz arabanın kaza yapması büyük bir mevki sahibi olmaya. Arabanın peşinden koşmak: uzun süreli işsizliğe delalettir.

8- Rüyada Taksi Sürmek

İşlerin hızlı bir şekilde yoluna konulmasına delalet etmektedir. Rüyada taksi sürmek rüya sahibini ailesinin geçimi için aldığı tadbirlere işaret eder. Ayrıca bu rüya izzet ve şeref ile yorumlanır.

9- Rüyada Lüks Araba Sürmek

Rüyada lüks araba sürdüğünü görmek, mal ve mülk sahibi olmaya delalet eder. Lüks araba sürdüğünü gören kimsenin eline yüklü bir para geçer. Ayrıca bu rüya yeni bir iş anlamına gelmektedir. Jip arabayı sürmenin tabiri de bu şekildedir.

10- Dolmuş yapan araba sürmek

Zevkli ve ticari amaçlı uzun yol bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir. Arzu ettiğiniz bazı konuların gerçekleşmesine işarettir. Rüya sahibi arzu ettiklerine hızlı ve kolay yollardan ulaşır.

11- Sürdüğünüz Arabanın Altında Kalmak

Korkunç bir rüya gibi görünse de hayırlı bir rüyadır. Zenginliğe veya büyük bir mirasa işarettir. Freni tutmayan araba sürülmesi de bu anlama gelmektedir.