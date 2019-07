Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada at görmenin anlamları nelerdir?

Rüyada at görmenin en belirgin anlamı murattır. Rüyayı gören kişinin dileğinin kabul olması ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda yüksek mevkiye ve makama işaret eder. Peki rüyada at görmenin detaylı anlamları nelerdir?

RÜYADA AT GÖRMENİN ANLAMLARI

Rüyada at görmek

Rüyada at görmek, her veçhe ile iyidir ve yüksek mevkilere işarettir. Attan indiğini görmek, iyi değildir ve keder alâmetidir. Ayrıca rüyada at güzel evdir. Rüyada görülen kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. Rüyasında at gören bereketin ve bol kısmetin işaretidir. Rüyada at üzerinde olduğunu fakat buna taaccüp ettiğini görmek, Allah yolunda cihada işarettir.

Rüyada atın kuyruğunun kıllarının çok olduğunu görmek, evlat ve akrabanın çokluğuna işarettir.

Rüyada at görmek bolluğun, bereketin, zenginliğin simgesidir. hayatta çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını sonunda bulacağınız anlamına gelir.

Rüyada beyaz at görmek

Düşmana galip gelmeye işarettir. Rüyada siyah at görmek ise saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa işarettir.

Kirmani ye göre: Beyaz at görmek dinin kuvvetine ve devlet tarafından verilecek mal ve itibara delildir. Rüyasında beyaz ata bindiğini gören şerefe ulaşır fakat biraz hüzünlenir.

Rüyada beyazımsı gri renkli bir at görmek

Kazançli islerin pesinden koşmaya yorumlanır. Beyazlığı siyahlığından çok olan at, dindar bir kadındır. Beyazlığı siyahlığından fazla olan ata bindiğini gören, dindar bir kadınla evlenir.

Rüyada ata binmek

Rüyada eğeri ve gemi mevcut güzel bir ata bindiğini görmek, o at üzerinde ağır ağır yol almak, şeref ve yüce kadre delâlet eder. Doru renkli ata bindiğini görmek, kuvvetin çokluğuna, doru taya (atın yavrusu) bindiğini görmek, zengin bir kadınla evlenme ye delâlet eder. Rüyada erkek ata binmek, düşman üzerine galip gelmeye işarettir. Bazen da at görmek, güzel inşa edilmiş bir eve delâlet eder. Kır ata bindiğini gören kimse düşmanını kahra uğratır. Yine kır at görmek, hayır ve berekettir. Bekarın kısrağa binmesi asil ve zengin bir kadınla evlenmesine, Beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadına delalet eder. Birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir. Sağlıklı bir ata bindiğinizi gördüyseniz yaşamda çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını bulacağınız anlamındadır. Ata binen kimsenin hanımı Hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna, Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmeye, Melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder.

Siyah ata binen karsız bir yolculuğa çıkar. Ata binen bir kimsenin isteği hemen yerine gelir. Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir.

Kirmani ye göre: doru renkli ata bindiğini görmek, kuvvetin fazlalığına, doru taya bindiğini görmek de zengin bir kadınla evlenmeye işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada ata binmek, gerçekte ata binen kimse için, şerefli mertebeye nail olmaya ya da bir seyahate çıkmaya işaret eder.

Rüyada taya binmek

Bekar kimse için, iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağına işarettir. Siyah ata bindiğini gören kimsenin şeref ve itibar, mevkisi yükselir. Kir ata bindiğini gören kimse kısa süre içinde evlenir. Ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delalet eder. Erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından korunur. Rüyada taya bindiğini görse, o kimsenin güzel bir çocuğu olur. Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kişinin mertebesine yükselmeye delâlet eder. Eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görmek, fena huylu bir kadına işarettir. Ata bindiğini gören kişinin hanımı hamile ise, bir erkek çocuğu olacağına delâlet eder.

Rüyada kızıl at görmek

Rüyada hâlis kızıl bir kısrak görmek, dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delâlet eder. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl bir kısrak görmek de, neşeli, sevinçli bir kadın ile tâbir olunur.

Ibn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki:

- Yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan bir atı görmek, harp ve gı-tale delâlet eder.

Rüyada alnı beyaz şekilli ayaklı at görmek

Rüyasında alnı beyaz ve dört ayağı sekil bir ata bindiğini ve ata binmeye de layık bir elbise ile bir şeyi talep etmek için yavaş, yavaş yürüdüğünü görse, o kimse halk arasında izzet ve şerefe yahut saltanat ve mürüvvete erişir ve kötülük yapmak için düşman ona yaklaşamaz.

Rüyada atın ısırması

Rüyada atın kendisini ısırdığını görmek, ordu ve kuvvet sahibi olmaya delâlet eder. Rüyada at tarafından ısırıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı görür.

Rüyada ölmüş at görmek

Ölmüş bir at gören kimse, şeref ve itibara kavuşur.

Rüyada kanatlı at görmek

Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur. Terk edilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder. At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, At tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir. Rüyada herhangi bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme, aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesine işarettir.

Rüyada ölü at görmek

Rüyada ölü at görmek zarara işarettir. bağlı at mevkiinin değişmemesine; rüyada at satmak ise kavgaya; rüyada at dövmek hapse girileceğine, suda at görmek ise dedikoduya işarettir. At görmek her türlü sıkıntının sona ereceğine, güzel günlerin başlayacağına işarettir. Rüyada atın öldüğünü görmek ise iş ve evle ilgili sorunlar yaşanacağına işaret eder.

Tabirciler atin rengine göre rüyaları yorumlarlar. Yağız yani siyah at büyüklük ve maldır.

Kula at; hastalık ile tabir olunur. Kula ata bindiğini gören hasta olur. Eğer bindiği dişi tay ise hastalıklı ve hazin tabiatlı bir kadınla evlenir.

Rüyada cins ve genç at görmek

Rüyada genç ve iyi bir cins at görmek, Rüya sahibinin iktidarının artmasına, rızkının çoğalmasına, koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek ise, islerin bozulmasına işarettir. Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gören kimse, düşmanlarını mağlup eder.

Rüyada attan düşmek

Attan düştüğünü gören kimse, para kaybına uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattığını gören kimse, ya birisi ile kavga eder veya Aile hayatında geçimsizlikler olur.