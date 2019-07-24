Gece uyuduğumuzda yorgunluk derecesine göre rüya görme olasılığımız yüksektir. Rüyada ayakkabı görmek ise insanları sürekli eleştirmeniz ve şikayetçi olmanız, düşman kazanmanıza neden olacak yorumlamasıyla karşımıza çıkıyor. Rüya görmemiz kişiden kişiye farklılık gösterir. Binlerce kişi '' Rüyada ayakkabı görmek ne anlama gelir?'' sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte rüyada ayakkabı görmenin farklı anlamları…

RÜYADA AYAKKABI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ayakkabı görmek ile ilgili çeşitli yorumlardan ilki ayakkabının bir haberci olmasıdır. İşte rüyada ayakkabı görmenin anlamları…

RÜYADA AYAKKABI GÖRMEK

Rüyasında ayakkabı görecek kişi yakın bir zamanda geleceği için belirleyici olacak bir adım atacaktır. Belki geleceği için farklı bir yola çıkacaktır. Tabii ayakkabının rüyada görülüş şekli, ayakkabının rengi de rüya yorumunu değiştirmektedir. Bunun için aşağıda sıraladığımız rüyada ayakkabı görmek ile ilgili diğer detaylara bakabilirsiniz.

RÜYADA AYAKKABI TEKİNİN ÇIKTIĞINI GÖRMEK

Rüyada ayakkabının tekinin ayağınızdan çıktığını görmek; yalnızca bir tekinin ayağınızdan çıktığını görmeniz kardeşiniz ile aranızın bozulmasına işaret etmektedir. Sol ayağınızdaki ayakkabı çıkarsa kız kardeşiniz ile, sağ ayağınızdaki ayakkabı çıkmış ise erkek kardeşiniz ile tartışacağınız veya kavga edeceğiniz manasına gelir.

RÜYADA AYAKKABI BAĞLAMAK

Rüyada ayakkabı bağlamak, işinizi bağlayacağınıza yani ya bir yükseliş göstereceğinize ya da firmanıza yeni bir müşteri kazandıracağınıza işaret eder.

RÜYADA AYAKKABILAR GÖRMEK

Rüya içerisinde görülen ayakkabıların genel olarak devlet kapısında olacak işlere, geniş zaman diliminde rahatlama yaşanacağı anlamları vardır. Hayırlara işaret eder ve rüya sahibinin şansının açılacağına, yaşamına renk geleceğine ve kısmetinin çoğalacağına yorulur

RÜYADA AYAKKABI GİYDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada ayakkabı giydiğini görmek, rüya sahibinin hayatında yeni bir dönem başlayacağını ve bu kişinin hayatına renk ve mutluluk getireceğine işarettir. Bulunduğu duruma göre iş hayatına ya da özel hayatına göre yorumlanır. Rüyada ayakkabı giymek, rüya sahibinin hayatında şaşırtıcı güzel gelişmelerin olacağına alamet eder.

RÜYADA BEYAZ AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada beyaz ayakkabı görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve eğitim hayatında uzun zamandır ortaya koymak istediği işlerde karşısına çıkan ve gerçekleştirmek istediği bütün çalışmaları engelleyen sorunları çözeceğine ve kendisine epey bir süredir yük olmuş olaylardan ve insanlardan kurtulup rahata ereceğine alamet edilir.

RÜYADA YENİ AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada yeni ayakkabı görmek, rüya sahibinin yıl içinde yaşadığı iş yorgunluğundan ve stresinde kurtulmak için kafa dinleyeceği bir yere gitmeyi planladığına işaret eder. Rüya sahibi cennet gibi bir yere gidecek, kafasını dinlemek ve yorgunluk atmak bir yana, gittiği mekânın güzelliği ve huzuru sayesinde, geçici de olsa en büyük dertlerini, üzüntülerini ve acılarını unutacak demektir. Rüyada yeni ayakkabı aynı zamanda hayır bulmaya ve yeni kısmetlere kavuşmaya delalet eder.

RÜYADA SİYAH AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada siyah ayakkabı görmek, beklenilmeyen, huzurunuzu kaçıran olaylarla karşılaşmaya yorulur. Rüya gören kişinin canının sıkılmasına, keyfinin kaçmasına ve moralinin bozulmasına neden olacak bazı olayların gerçekleşmesine, kişinin zorlu günler yaşayacağına işaret eder. Maddi ve manevi olarak sıkıntıya düşmeye, kötü günler geçirmeye, darda kalmaya ve yokluğa düşmeye alamet eder.

RÜYADA KIRMIZI AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada kırmızı renkli ayakkabı görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatı ya da aile hayatı ile ilgili bir yolculuk planı olduğuna ve en kısa zamanda bu yolculuğa çıkacağına delalet edilir.

RÜYADA PEMBE AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada pembe ayakkabı görmek, geleceğe umutla bakmak için içinde bulunulan koşulların olumlu sinyaller vereceğini, kişinin bundan sonrasında hiçbir şeyden korkmadan ve tüm riskleri göze alarak ilerleyeceğine, doğru hamleleri yapmak için zamanın geldiğine inanan rüya sahibinin iş yatırımları yapacağına ya da iş değişikliğine gideceğine alamettir. Özellikle bekar kimseler ya da uzun süredir yalnız kalmayı tercih edenler için bu kararlarından vazgeçmelerine neden olacak çok asil ve yüce gönüllü bir kimse ile aşk yaşayacaklarını müjdeler.

RÜYADA AYAKKABI KAYBOLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyasında ayakkabı kaybolduğunu görmek dargınlığa, aranın bozulmasına, geçici üzüntüye ve milli bilinçlerin kayıp olacağı gibi anlamları vardır. Rüyasında ayakkabı kaybolduğu gören kişi evli ise aile hayatında çalkantıların olacağına, eşi ile tartışarak, kavga edeceğine, dönüşü olmayan cümleler kurarak ayrılma durumuna gelme veya uzun bir süre aranın bozuk olacağı şeklinde rivayet edilmektedir. Evli olmayan kişilerin rüyayı görmesi ise aynı şeyleri ailesi ile yaşayarak ailesi ile tartışacağına, annesi ile babasından beklenmedik tepkiler alarak, evden ayrılacağına, yaşadığı şehri terk ederek, mutsuz günlerin geçirileceği şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA AYAKKABI DÜKKANI GÖRMEK

Rüyasında ayakkabı dükkanı gören kimse kötü bir döneme gireceğine, aklında olan işlerin, kalbinde olan duyguların ve hayatında olan kimselerin kişiye üzüntü vereceğine ve bu durum karşısında sağlam durarak zor günleri geçirmesi gerektiği şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA AYAKKABI BAĞCIĞI GÖRMEK

Rüyada ayakkabı bağcığı görmek , rüya sahibi iş ortamında çok başarılı olduğu için herkes tarafından sevilip sayılacak birisi olacağına , kendisinden söz ettireceğine ve bu başarıları sayesinde yüksek kazanç elde edeceğine delalet eder.

RÜYADA AYAKKABI ÇALINDIĞINI GÖRMEK

Rüyada ayakkabı çalındığını görmek kişinin evinden çıkması gereken bir mala delalettir. Kişinin değerli gördüğü bir eşyasının kaybolacağına veya evine hırsız gireceğine delalet olabilir. Aynı zamanda kişinin haram malı evine alması sonucunda hırsız girerek o haram malı evden alabilecektir. Kişinin bu gördüğü rüya pek hayra alamet görülmemektedir.