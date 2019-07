Rüyada ayakkabı görmek ne anlama gelir?

Uyurken bilinçaltımızda oluşan bazı sebeplerden ötürü rüyalar görebiliriz. Bunlardan birisi de rüyada ayakkabı görmektir. Rüyada ayakkabı görmenin farklı anlamları merak ediliyor. Rüya görmek bilimin bütün alanlarındaki araştırmacılar için şaşırtıcı bir konu başlığıdır. Peki Rüyada ayakkabı görmek ne demektir? İşte detaylar…

RÜYADA AYAKKABI GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Günlük hayatımızda epey rüyalar görürüz. Bunlardan bir tanesi de ayakkabı görmektir. Haberimizde rüyada ayakkabı görmenin farklı anlamlarını derledik.

Rüyada küçük ve dar ayakkabılar görmek

Ayağınızı sıkan dar kalıplı ayakkabıları rüyada gören kişinin canı acıyacağı, temel sebebi olmayan bir durumdan dolayı sıkıntılar yaşayarak, güzel geçen günlerin tersine sıkıntılı bir gelecek yaşayacağı anlamına gelmektedir. Maddi olarak durumu iyi olan kişilerin, sağlık problemi yaşamadan rüyada dar ve ufak ayakkabılar görüldükten sonra olumsuz işlerin ortasına düşeceği rivayet edilmektedir. Hayatın her evresinde oluşabilecek iniş çıkışlardan birisi olarak, kişinin canını sıkmaması ve bulunduğu durumdan kurtulmak için çabalaması gerekmektedir.

Rüyada Büyük Ve Geniş Ayakkabılar Görmek

Rüyayı gören kişilerin rüyayı görmüş olduğu zamana kadar çok huzur ve refah görmemiş insanlar olduğu düşünülmektedir. Görülen büyük ve geniş ayakkabılar bundan sonraki hayatınızda rahatlık ve refah seviyenizin yükseleceği anlamı taşımaktadır. Rüyayı görülen zamana kadar olan sıkıntılardan yavaş yavaş kurtularak son gürlüğü olarak adlandırılan ahir zaman saadeti yaşayacağı manası mevcuttur.

Rüyada Ayakkabılar Almak

Maddi anlamda kısmetli günlerin kapıda olduğuna, bereketli işlere imza atacağına yorumlanmaktadır. Rüyada ayakkabılar almak rüyayı gören kişilerin bol bereketli işleri olacağına, İşsiz olan kişilerin maddi durumlarına göre kendilerini değerlendirerek bir işe gireceğine veya bir iş kurarak yeni bir girişim başlatacağına, firma sahibi olacağına ve işlerinin çok iyi olacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Yeni iş kuranların girdiği sektörde ticaretin ehli olacağına, uzun dönemde sektör içerisinde sözü geçen biri olacağı anlamı taşımaktadır.

Bekar kadınların hayırlı bir kısmet edineceğine ya da gelecekte hayatında olacak bir erkek ile tanışarak sıkı bir arkadaşlık kuracağına delalettir.

Rüyada Ayakkabılar Denemek

Rüyada ayakkabı almak amacı ile bir ayakkabıcıda ayakkabıları denemek iş yeri sahibi olanların şube açacağına, iş yeri açacak olanların en kısa sürede iş yeri sahibi olacağına, işlerini belirli bir seviyede tutarak orta ölçekli bir işletmeci olabileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyayı gören veya rüya içerisinde olan kişilerin girişimci bir yapısı olduğu, ticari anlamda başarı elde edebilecek kapasitenin kişide yer aldığı anlamını içermektedir.

Rüyada Çocuk Ayakkabıları Görmek

Çocuklar masumluğu ifade etse de çocuk ayakkabıları görmek çok iyi olarak yorumlanmaz. Farklı ortamlarda görülen çocuk ayakkabıların rüyanın yorumlanmasına etki etmez. Her ortam için geçerli olan çocuk ayakkabıları işlerinizin kötü gideceğine, umutsuz olacağınıza ve can sıkıntınızın olacağını ifade etmektedir. Sağlık problemleri açısından olmayan can sıkıntılarının temel nedenleri ortam huzursuzluğu ile kesinlikle maddi kaygılar olacaktır.

Rüyada Evin Kapısının Önünde Ayakkabılar Görmek

Hane içerisin de bayram havası olacağına, bir kutlama ortamından veya özel bir nedenden dolayı evinize misafirin geleceğini, gelen misafirlerin oldukça çok olacağı anlamını ifade etmektedir.

Rüyada Topuklu Ayakkabılar Görmek

Rüyasında topuklu ayakkabılar gören kişinin arkadaş, aile veya çalışma ortamı gibi bulunduğu ortamlar içerisinde itibarının artacağına, artan itibarın kalıcı olacağına ve artan itibarı sayesinde daha çok iş yaparak başarı kazanacağı anlamlarını taşımaktadır. Rüyasında topuklu ayakkabıların gören kadın hayatını çok bakımlı olarak geçirdiğine, asil bir kişiliğe sahip olup temiz olmaya özen gösterdiğine ve hayatının her anında devam edeceği şekilde yorumlanacak olan bir rüyadır.

Rüyada Ayakkabılarını Çıkarmak

Kişinin normal hayatta ayakkabılarının saatlerce ayağında kalması istemeyeceği bir durum olup, ayakkabıları çıkarması rahatlığa ve sevince yol açmaktadır. Rüyada çıkarılan ayakkabılar da aynı anlamı ifade etmektedir. Manevi olarak kafanızda takıntı olan durumlardan kurtulup ferah ortamlar elde edeceğinize, mutluluktan sevinç naraları atacağınız günlerin olacağına delalettir. Rüyayı gören kişinin moral seviyesi hayatında hiç olmadığı kadar yüksek olacağına, sağlık ve huzur ortamına kavuşarak mutlu olacağına yorulan bir rüyadır.

Rüyayı gören kişinin büyük bir hayali veya arzusu olması, düşlediği arzusuna ve emellerine ulaşacağına, başarılı bir hayat kurarak mutlu olacağına delalettir. Başarı sahibi olarak kişilerin mutlu anlar yaşayacağına ait rivayetler bulunmaktadır.

Rüyada Delik Ayakkabılar Görmek

Genel olarak evlilik anlamı ifade eden bir rüyadır. Rüyasında delik ayakkabılar gören kişinin durumuna göre yorumlanma stili değişmektedir. Rüyasında ayakkabısının altında delik olduğunu fark eden bir kişi ilk evliliğinde dul birisi ile evleneceğine, fakat yapılan evliliğin mutluluk getirerek kişiyi mutlu edeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Ayakkabılarının üst kısmında delik olduğunu gören zengin kişinin mal varlığını azalacağına veya tamamının elinden çıkacağına yorumlanmaktadır.

Ayakkabı giyerken zamanla aşınarak ayakkabılarının parçalanmış derecede yırtıldığını gören erkek kişi hanımının kısa süre içerisinde vefat edeceğine, rüyayı gören hanım kişi ise kocasının uzun süre yaşayacağı anlamını çıkarmaktadır.

Rüyada Yeni Ayakkabılar Görmek

Rüyasında yeni ayakkabılar elde eden varlıklı kişi, elinde var olan mal varlığını koruyacağına, orta halli esnaf kişi ise yapılan yatırımların sonuç vermeyerek, mal varlığını uzun süre koruyacağı anlamı taşımaktadır.

Rüyada Çamurlu Ayakkabılar Görmek

Rüyayı gören kişinin olumlu yönden değerlendirmesi uzun ömürlü bir hayat geçirerek sağlık problemi yaşamadan hayatını sonlandıracağı anlamı taşımaktadır. Olumlu çerçeveden bakmaya devam ederek helal rızıklar kazanacağına, kurulan hayallerin hızlı bir şekilde gerçekleşerek kişilerin emin adımlar ile ilerleyeceği anlamına çıkmaktadır. Etrafınızda olan zengin bir kişinin bonkörlük yaparak elinizden tutacağı manası da olan bir rüyadır.

Rüyada temizlenmesi olanaksız gibi görünen çamurlu ayakkabılar görmenin ise olumsuz bir yorumu vardır. Rüyayı gören kişinin kötü bir çevresinin olduğuna, bazı noktalar da olan düşmanların artarak devam edeceğine, farklı fikirleri hakkında hayal kırıklıkları yaşayacağına ait fikirler vardır. Kişinin arkadaşları ve iş ortamında itibarını kayıp ederek, üzüntü içerisinde bir ömür geçireceği anlamı taşımaktadır.

Rüyada Siyah Ayakkabılar Görmek

Rüyada siyah ayakkabılar görmek çok iyi anlamlar taşır. Rüyayı gören kişinin cinsiyetine göre değişkenlik göstermeden başarılı ortamlara girmesine, başarıya hızla yaklaşarak, kaliteli iş imkanları elde edeceği manası taşımaktadır. Siyah ayakkabılar görerek, görülen ayakkabının giyilmesi çevresinden yardım alarak hayallerine doğru yürüyeceği anlamı taşımaktadır.

Rüyada sıra ile giyilen siyah ayakkabıların hepsinin ayağı vurması ise sıkıntılı günlerin olacağına, başarı yolunda tökezleyerek geriye gideceğiniz manası taşımaktadır. Fakat rüyayı gören kişinin yanında bir kişi var ise o kişinin ayakkabıları giyen kişiye zararı olacağına, yalan söyleyerek, gizli düşmanlık besleyeceği anlamı taşıyan bir rüyadır. Taşınan düşmanlık niyete göre değişeceğinden dolayı gözünüzün korkmasına gerek olmayan bir rüyadır.

Rüyada Beyaz Ayakkabılar Görmek

Rüya içerisinde görülen beyaz ayakkabılar olumlu bir rüyadır. Rüya gören kişinin güzel günlere doğru ilerleyeceğine, sıkıntılı durumları var ise aşarak refah seviyesinin yükseleceği anlamı taşımaktadır. Fakat bazı durumlarda beyaz ayakkabılar gören kişinin başarılı anlarında bir hata yaparak düşüncesizce hareket edeceğine bu düşüncesizliğinden dolayı çevresi tarafından dışlanarak, zoru zamanlar geçireceğine ve sıkıntılar yaşayacağına, hayatının merkezinde bu sıkıntıları hissederek rahatsız olunacağı anlamı taşımaktadır.

Maddi durumu iyi olmayıp, zengin olmak isteyen ve de rüyasında beyaz ayakkabılar gören kimse şans oyunlarından veya farklı kolay para kazanma alanlarından para kazanarak normal yaşam seviyesinin üstüne çıkacağına, bu durumun belirli bir süre devam ederek maddi ve manevi standartları zirveye çekmeye, kısa süreliğine keyifli anlar yaşayacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Kırmızı Ayakkabılar Görmek

Kırmızı maddi gelişim anlamında yorumlanmaktadır. Ayakkabılar görmek sıkıntılardan uzak anlamı olmasından ötürü rüya içerisinde kırmızı ayakkabılar gören erkek belirli bir süre zarfında yolculuğa çıkarak maddi kazanç elde edeceğinize, elde edilen maddi kazanç sayesinde kişilerin direkt olarak yolculukları standartta bağlayacağına ve huzurlu ortamlara kavuşacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Eğer ki kış mevsiminde kırmızı renkli ayakkabıların giyildiğini rüyanıza görürseniz, hayırlı ve bereketli bir yaşantı süreceğiniz anlamı taşımaktadır. Fakat tam tersi olarak yaz mevsiminde görülen kırmızı renkli ayakkabılar üzüntü ve şer durumların olacağı anlamı taşımaktadır. Kırmızı ayakkabıları rüya içerisinde kayıp eden evli erkek veya kadın eşinden ayrılarak belalı bir durum içerisine düşeceğine delalettir.