Günlük yaşantımız gördüğümüz rüyaları şekillendirir. En sık görülen rüyalardan birisi de deprem görmektir. Genellikle rüyada deprem görmek sıkıntıya dalalet ediyor. Farklı yorumları da haberimizde derlendi. Peki Rüyada deprem görmek ne anlama gelir?

RÜYADA DEPREM GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

RÜYADA BÜYÜK DEPREM GÖRMEK

Sıkıntılı ve olumsuz olayların olacağına delalet etmektedir. Bir kimsenin fitne ve fesatlık yapacağını işarettir. Kişinin rüyasında deprem olduğunu sandığını görmesi, işlerinde kazandığı ün ileride büyük sıkıntı çıkaracağı demektir. Depremden kurtulduğunu görmek ise başına gelecek belalardan kendi çabaları sayesinde kurtulacağına rivayet eder.

Rüyada bir yerde bir deprem olduğunu ve bu yüzden insanların sağa sola kaçıştıklarını, ve bazi kimselerin yere gömüldüklerini görmek, o yer halkına zahmet ve zorluk verecek büyük bir felaketin geleceğine delalet eder.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK VE KURTULMAK

Zafer adına her şeye katlanmayı göz almaya bu nedenle hedefler üzerinde yoğunlaşmaya, yorulmaya, ezilmeye, sıkıntı ve zorluk çekmeye işaret eder. Rüyayı gören kişinin bu zorlu mücadelede varlığını ispat ederek devamlılığı konusunda ne kadar kararlı olduğunu da göstermiş olacağına yorulur. Rüyada depremden kurtulan insanlar görmek, kalabalıkların toplanmasına ve deyim yerindeyse çevredekilerin seyre gelmesine neden olacak toplumsal bir vakanın gerçekleşmesi demektir.

RÜYADA ŞİDDETİ SARSINTI GÖRMEK

Sarsıntı deprem aslında büyük bir haber alacak olmanın ön hazırlığı olabilir. Çok korkmuş, ağlayarak ve sıkıntılı bir durumda uyandıysanız; duyacağınız haberler sizi bire bir ilgilendiriyor demektir.

Rüyada sarsıntı sonrası fazla etkilenmeden rüya devam ediyor veya uyandınız; duyduğunuz şeyler karşısında, şaşırmak, sizi etkilemeyen olayları ifade eder.

RÜYADA DEPREMDEN EVİN YIKILMASI

Evinize dost yüzlü düşmanların girip çıktığı, aile içine fesatlık koyarak aranızı açacağına, büyük kavgalara sebep olacağına işaret eder.

Evin yıkılması aslında evinizin dağılması ve ayrılıkların olacağını ifade eder.

DEPREM SIRASINDA DUA ETMEK

Rüyada deprem olduğunu görmek ve dua etmek, rüya sahibinin, hayatında gerçekleştireceği büyük yeniliklerin çok hayırlı işlere vesile olacağına, çok büyük ve değerli işlere imza atacağına ve insanlar tarafından çok sevilip sayılacağına tabir eder. Namaz kılarken deprem olduğunu görmek ise yapılacak hatalara yorulur. İş konusunda yol gösterici konumunda olan bir kişiye karşı kırıcı bir davranış sergileneceğine, bu yüzden bu kişiyle aranın açılacağına ve tüm barışma çabalarına rağmen bu kişi ile aranın bir türlü düzeltilemeyeceğine delalet eder.

RÜYADA DEPREMDEN SAĞ KALMAK

Rüyada depremde sağ kalmak iyi şeylere yorulmaz. Rüya sahibi eğer depremde herkesin öldüğünü, kendisinin sağ kaldığını görürse bu, o kişinin vadesinin tamam olduğu anlamına gelir. Bazen de bu rüya iyi kalbiniz ve temiz fıtratınızla herkesin saygı ve sevgisini kazandığınıza ve eğer böyle devam ederseniz yaşanılacak birçok olumsuz hadiseden zarar görmeden kurtulacağınıza işarettir.

RÜYADA HAMİLE KADININ DEPREM GÖRMESİ

Rüyada hamilenin deprem görmesi olumsuz olayların yaşanacağına delalettir. Kişiyi üzüntülü, huzursuz günler bekliyor demektir. Ayrıca bu deprem sembolü kişilerin göç edeceği yani bir yerden başka bir yere taşınacağı anlamına da gelmektedir. Bu sembol ile kişiler evlerini başka bir yere taşıyabilirler.

DENİZDE DEPREM GÖRMEK

Bu rüya sizin için çok hayırlı ve güzeldir. Rızkınızın bol ve sürekli olacağı, dileklerinizin gerçekleşeceği ve hayırlı kısmetlerin karşınıza çıkacağı bir döneme gireceksiniz.

Denizde olan deprem, temiz ve bereketli geçecek bir senedir. Bu rüya sizi korkutsa bile tam tersi olacak ve istediğiniz hayatı yaşayacaksınız