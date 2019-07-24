Rüyada saç kestirmek ne demektir? Rüyada saç kestirmek ne anlama geliyor?

Rüya, ruhun bedenden ayrıldığı zamanda yaşanan olaylar bütünü olarak bilinir. Bunun akabinde en çok gördüğümüz rüyalardan biri de rüyada saç kestirmektir. Vatandaşlar internetten '' Rüyada saç kestirmek ne demektir, saç kestirmek ne anlama gelir?'' sorusuna yanıt arıyor. Farklı anlamlarıyla birlikte tüm yorumlamalara haberimizde yer verdik.

RÜYADA SAÇINI KESTİRDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada saçını kestirdiğini gören kişinin, yaşadığı hayatta bazı değişiklikler yapmak istediğine, eğer bu değişiklikleri gerçekleştiremezse çok büyük üzüntü ve sıkıntı duyacağına ve değişiklikler sayesinde kuracağı yeni hayatında çok daha huzurlu ve mutlu olacağına işaret eder. Aynı zamanda, hayat içerisinde gerçekleştirilen yeniliklerin ve değişikliklerin genel olarak kişinin başarısı, kariyeri ve hayat standardı üzerinde çok büyük etki edeceği anlamına gelir.

RÜYADA SAÇLARI KAZITMAK, JİLETLE KESMEK

Rüyada saçları kazıtmak, jiletle saçını kesmek insanlar içinde küçük düşmeye, toplumda kötü bir adla anılmaya, kendini rezil edecek davranışlarda bulunmaya, yapılan hatalardan dolayı utanmaya ve ifşa olmaya işaret eder. Bu rüyayı gören günahlarından tövbe ederek davranışlarına dikkat etmesi gerekir.

Rüyada saç kazıdığını gören, söylediği bir söz, yaptığı bir hareket sonucunda insanların içinde kötü bir şöhretle anılır ve onların yanında küçük duruma düşer. Bu rüya genellikle rezillikle veya kötü eylemlerin sonucunda kınanmaya yorulur. Rüyasında saçını kazıtan kimse gerçek hayatta günahtan kaçınmaz ve bazı hatalar yapar.

Rüyada Saçının Kesildiğini Görmek

Rüya sahibinin, hayatının kontrolünü eline almadığı için yaşamak istemediği olaylar ile karşılaşacağına, bu olaylardan büyük zarar ve üzüntü ile çıkacağına, artık silkinip hayatını kendi ellerine alıp istediği ve kendi arzuladığı şekilde yaşaması gerektiğine delalet eder.

Rüyada Saçını Uçlarından Kestirdiğini Görmek

Tam olarak bağımsızlığına kavuşamamış olan rüya sahibinin kendini daha özgür hissetmek istediğine ve yavaş yavaş isteklerini hayata geçirmek için harekete geçeceğine, bu dönemde bazı arkadaşlarıyla görüşmeyi keserek, yeni bir çevre edineceğine alamet eder. Değişik fikirlere açık olmak, iş alanında hayal edilen kariyer için eğitimler almak, kurslara katılmak manasına da gelir.

Rüyada Saçını Asker Tıraşı Gibi Kestirmek

Bu rüya, gören kişinin görev duygusunu ciddiye alan kişilerin iş yaşantısında elde edecekleri başarının iyi bir mevkiyle taçlanacağını müjdeler. Diğer yandan bu rüya, takım çalışmaları yapılacağını, kendini ispat ederken kibir içine girmeyecek olan kişinin başkalarınca da alkışlanan davranışlar sergileyeceğini ifade eder. Özellikle çalışkan tavırlarının kişiye kariyerinde çok yardımcı olacağını da tabir edilir.

Rüyada Saç Kestirip Ağlamak

Rüyada saç kestirmek, hayatını yeni baştan yaşamak için değişiklikler yapmak anlamına geldiğini ifade etmiştik. Bu rüyayı gören kişi, yaptığı bu değişiklerin sonuçlarından hiç de mutlu olmayacağını, ailesini dinlemediği gibi, kendisine öğüt veren arkadaşlarına da kulak asmadığından pek çok girişiminde zaman ve para kaybedeceğini delalet eder.

RÜYADA KENDİ SAÇINI KESMEK

Rüyada kendi saçını kesmek, hayırlara alamet etmediği ve şanssızlığa işaret olarak kabul edilir. Rüya sahibinin işindeki performansının ve isteğinin düşeceği bu nedenle meslek hayatında başarısız olacağı günler yaşayacağı anlamına gelir. Kişi, hayata karşı olan hevesini yitireceği bu nedenle de kendini her şeyden çekeceği ve geri planda kalacağı bir süreçten geçecektir diye yorumlanır.

Kimseye minnet duymamak, tüm sorumluluğu tek başına üstlenmek ve hayatını tamamen istediği hale getirmek isteyen kişinin çıkacağı bir yolculuktan sonra işini de evini de değiştireceğini, başka bir şehre taşınarak kendi hayatını kuracağını ifade eder.

Bu rüyayı gören kişi bekar ise evlilik fikrini erteleyeceklerini ve önceliği kariyerlerine vereceklerini anlamına gelir.

Rüyada saçını kesmek, rüyayı gören kişinin sıkıntıya ve zorluğa düşeceğine işlerinin geriye doğru gideceğine, maddi gücünün azalacağına, hayatının ve planlarının bozulacağına rivayet edilir. Şansın ve kısmetin kapanacağı ile tabir edilir.

Rüyada Kendi Saçını Makasla Kesmek

Rüyada kendi saçını makasla kesmek, rüya sahibinin plan ve projelerinin istediği ilgiyi göremeyeceği, karşısına aksiliklerin çıkacağı, ticarette rakiplerinin gerisinde kalacağı ve sıkıntılı günler yaşayacağı anlamına gelir.

RÜYADA BAŞKASININ SAÇINI KESMEK

Rüyada başkasının saçını kesmek, o kimseyi tanıyorsanız onunla ortak yapacağınız bir işe; bazen de o kişiden elde edeceğiniz para ve mala yorumlanmaktadır. Bu rüya, eğer saçını kestiğiniz insanı tanımıyorsanız ticaret hayatında başarılı olup işlerinizden oldukça büyük karlar elde edeceğinize işarettir. Bazen de o kimsenin bazı hastalıklar çekmesine, bazen maddi sıkıntı yaşamasına da delalet eder.

Rüyada birinin saçını kesmek, kendine ait bir iş yeri sahibi olanlar için çalışanlardan birinin işine son vermek, işten çıkarmak manasına gelirken, rüya sahibinin yapılan bir yanlışı affetmeyeceğini ve bu kimseyi hayatından çıkararak ona ders vereceğini işaret eder. Aynı zamanda birinin üzülmesine, kalbinin kırılmasına neden olmak demektir. Farklı anlamlara gelen rüya, görülen kişinin tanınması halinde o kimseye iyilik yapmak şeklinde yorumlanır. Bu kimseye elini uzatmak, zor gününde yardımcı olmak ve para vermek demektir. Hiç tanımadığı birinin saçını kesen kişi bekarsa karşısına menfaatine düşkün, paragöz birinin çıkacağını, bu kimseyle izdivaç yapılması halinde kişinin kendisini kullanılmış hissedeceğini ve sevgisine karşılık göremeyeceğini delalet eder.

Rüyada Düşmanının Saçını Kesmek

Rüya sahibinin düşmanının saçını kesmesi, karşısındaki düşman kimse ona galip geleceğine işaret eder. Bu rüya, rüya tabircileri tarafından bazen de size dost gibi görünen ama aslında düşman olan bir kişiyi fark edeceğinize, böyle insanlardan uzaklaşmaya, gerçek hayatta huzur içinde olmaya, kötülüklerden kendini korumaya korktuğundan emin olmaya işaret eder.

Rüyada Sevgilinin Saçını Kesmek

Bu rüya hem olumlu hem de olumsuz olarak yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişi ile sevgilisi arasına mesafe gireceği hatta ayrılığa kadar gideceğine işaret sayılır. Farklı diğer yorumda ise saçını kestirdiğini gördüğü kişi ile evleneceği ve çocuk sahibi olacağı anlamı çıkarılmaktadır.

Rüyada Sevmediğiniz Birinin Saçını Kesmek

Bu rüyayı gören kişinin birine yapacağı kötülüğe, sevmediğiniz o kişiye karşı yapılan bedduaya işaret ettiği gibi aile içi huzursuzluklara ve bir dönem yaşanacak başarısızlıklara delalet ettiği manası çıkarılmıştır.

RÜYADA SAÇ KESTİRİP BOYATMAK

Rüyada saç kestirmek ve boyatmak gibi iki değişikliğin bir anda yapılması çevre, şehir, iş değişikliği gibi büyük adımların atılacağına işaret eder.

RÜYADA SAÇ KESİLMESİ GÖRMEK

Rüyada saç kesilmesini görmek, tüm sıkıntılarınızdan, başınızdaki belalardan, zorluklardan ve üzüntülerden kurtulacağınıza işarettir. Bu rüyayı gören kişi hatalarının farkına vararak günahlarına tövbe eder. Bu rüya yine dinde takvaya, manevi anlamda derecenin artmasına ve insanlar arasında yükselmeye de yorulabilmektedir.