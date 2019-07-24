Rüyada uçmak; rahatlamaya ve ferahlamaya işarettir. Rüyada uçtuğunu gören kişi sıkıntılarından da kurtulur. Aynı zamanda rüyada uçmak, bir yerden başka bir yere de taşınacağının anlamına da gelebilir. Kişinin bilinçaltı ya da duygu durumuna göre rüya tabiri değişebilir. Buna göre; rüyada uçmak ne anlama gelir? Rüyada uçmanın anlamları nelerdir?

RÜYADA UÇMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada uçmak ferahlık ve sevince, bir yerden başka bir yere uçtuğunu görmek hayırlı, bereketli ve sağlıklı bir yolculuk yapmaya işaret eder. Birinin rüyada uçtuğunu görmesi yolculuğa çıkmaya ve rüyada yükseldiğiniz ölçüde saygınlık kazanmaya işarettir. Rüyada uçmak hac ve büyüklük demektir. Birini uçarken görmek; kıskançlığa işaret etmektedir. Aynı zamanda bu rüya hacca gideceğinize de yorulur.

Rüyasında kendisinin uçtuğunu gören insanın hayatında olumlu ve güzel gelişmeler olacaktır. Ama uçarken korkmak bu gelişmeler için daha zaman olduğuna işaret eder.

Çok yükseklere, hatta uzayda uçtuğunuzu gördüyseniz, evlilik sorunları yaşayacaksınız demektir. Alçaktan uçmak ise geçici sıkıntı ve hastalığa işarettir.

Rüyada birinin uçtuğunu görmek; bir yolculuğa çıkacağınıza ya da mevki olarak yükseleceğini anlamına gelmektedir.

RÜYADA UÇMANIN DİĞER ANLAMLARI

Rüyada uçmak genel olarak hayırlı anlamlara gelmektedir. Rüyada bir kuş gibi uçtuğunu gören kişinin makam ve mevki olarak yükseleceğine işaret eder. İşte tüm anlamları;

Rüyada Uçakla Uçmak

Rüyasında uçağa binerek uçtuğunu gören kişi sevineceği şeyler yaşayacak demektir.

Rüyada Bir Yerden Bir Yere Uçmak

Rüyada bir yerden bir yere uçtuğunu gören kişi için bir yol vardır. Rüyayı gören kişi kendisini bekleyenlerin olduğu bir yere gideceğini işaret eder.

Rüyada Gökten Düşmek

Rüyada gökyüzünden aşağı düştüğünü görmek eşinizle veya sevgilinizle bir problem yaşayacağına işaret eder.

Rüyada kuşlarla birlikte uçmak

Rüyada kuşlarla birlikte uçtuğunu gören bir kişi farklı memleketten insanlarla yola çıkacağına delalet eder.

Rüyada dağın uçması ne anlama gelir?

Rüyasında bir dağın uçtuğunu gören kişi tahmin edilemeyecek bir şekilde kariyer yükselmesi veya makam yükselmesi yaşayacağına işaret eder.

Rüyada uçarken yere düşmek

Rüyada uçarken birden yere düşen bir kişi yolculuğunu yarım bırakarak geri döneceğine işaret eder.

Rüyada kanatsız bir şekilde uçmak

Rüyasında kanatsız şekilde uçan rüya sahibi müjdeli bir haber alır ve bu haber sonrasında hayatında her anlamda mutlu olacağı bir dönemin içerisinde kendini bulur.