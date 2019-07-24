Rüyada yumurta görmek farklı şekillerde yorumlanır. Herkesin gördüğü rüya ya da rüya yorumları farklıdır. Rüya tabirleri oldukça merak edilen bir konudur. Günümüzde yumurta bolluk ve bereketi temsil ettiğinden rüyada yumurta görmek de hemen hemen bu anlamlara gelebilir. Peki rüyada yumurta görmek ne anlama gelir? İşte detaylar..

Bir çok yumurtaya sahip olduğunu gören kişinin malına zarar gelmesinden korkulur. Taze pişmiş yumurta kolay elde edilen maldır.

Rüyasında çiğ yumurta yediğini gören kimse haram mal yer, zina eder veya üzüleceği bir şey olur. Rüyasında kendisini bir yumurta verildiğini gören kimsenin şerefli ve aziz bir çocuğu olur.

Yumurtanın kırıldığını göre, çocuğu ölür. Kabuğuyla yumurta yediğini görmek, başkasının malını haksızlıklarla yemek olarak yorumlanır.

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK

Rüyada Yumurta görmek

Mutluluğa ve zenginliğe işaret eder, bazen de evliliğin işaretidir. Yumurta kolaylıkla elde edilen nimete tabir edilir. Rüyada elinde taze pişmiş yumurta olduğunu görmek, zor ve çetin işlerin halledilmesine ve mala delâlet eder. Rüyada pişmiş yumurtayı soyduğunu görmek, hizmetçilerinin malına maailiyete işarettir. Bundan dolayı yumurtanın beyazı gümüş, sarısı Altın ile tâbir olunur.

"Rüyada yumurta görmek", güzel kadınlara, hısım, akraba ve dostların bir araya toplanmalarına ve para biriktirmeye delâlet eder. Yumurta, evlat, zevce, hizmetçi ve mala delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada taze pişmiş yumurta görmesi, kolaylıkla elde edilen rızka işarettir. Rüyada tavuğun yumurtladığını görmek, çocuk ile tâbir olunur. Cafer-i Sâdık (r.a.) yumurtayı şu şekilde yorumlamıştır:

Hacet talip etmek, Ehl-i Beyt, Mal, İzzet, Zevce, Rütbe, Murada ermek, Hizmetçi, Evlat,

Yumurta Pişirip Yemek

Rüyada taze bir yumurtayı kırıp yağda pişirdiğini ve yediğini görmek, izzet, ferahlık, sevinç, rızık, menfaat ve mala alâmettir. Turna kuşunun yumurtasını görmek, fakir ve miskin evlada işarettir. Rüyada kendisine bir yumurta verildiğini görmek, şerefli ve aziz bir çocuğun olmasına işarettir.

Çiğ Yumurta Yemek

Rüyada çiğ yumurta yemek, haram mala delâlet eder. Çiğ yumurta yediğini görmek, hüzün ve kedere işarettir.

Tavuğun Yumurtlaması

Tavuğun yumurtladığını gören kimsenin bir çocuğu olur. Taze pismiş yumurta, kolaylıkla elde edilen rızıktır. Çiğ yumurta yediğini gören, haram mal yer, yahut zina eder, ya da hüzün ve kedere düşer.

Çürük Yumurta

Bir kimsenin rüyada çürük yumurta görmesi, çocuklarından veya çalıştırdığı kişilerden hayır görmeyeceğine alamettir.

Yumurtanın Kabuğunu Yemek

Yumurtanın kabuğunu yediğini gören kimse örtülü bir şeyin üstünü açar.

Kucağına beyaz bir tavuğu aldığını ve bu tavuktan piliçler çektiğini gören kimsenin yapılması zor ve imkansız bir isi meydana çıkar ve mümin bir çocuğu olur. Bazen de gördüğü piliç sayısınca erkek çocuğu olur.

Kucağına beyaz bir horozu alıp horozdan piliçler çektiğini görse, o yerde bir öğretmen tarafından çocuklara öğretilecek ilim ve sanata işarettir. Yumurtasının çok olduğunu gören kimsenin, zayi olmasından korkulan mal ve eşyasına işarettir.

Rüyada Ahırda Yumurta Görmek

Ahırda yumurta görmek, başkaları tarafından iyi kabul göreceğine delâlet eder.

Papağan Yumurtası

Papağanın yumurtası, takva sahibi bir hizmetçiye işarettir. Elinde taze pismiş yumurta görse, muvaffak elması için daima çeliştiği zor bir isin meydana çıkmasıyla mala nail olur. Bir kimsenin rüyada papağan kuşunun yumurtasını görmesi, takva sahibi ve iffetli bir hizmetçiye delâlet eder.

Pumanın yumurtası, fakir ve miskin evlada işarettir. Kendisine bir yumurta verildiğini gören kimsenin şerefli ve aziz bir çocuğu olur.

Folluk



Rüyada tavukların yumurtalarının bulunduğu folluk görmek veya oradan yumurta almak, dedikodu ve boş lâf ile tâbir olunur. Çünkü tavuk yumurta yaptığında çığlığı basar ve etrafı velveleye verir.

Çok Yumurta



Çok yumurta bekar için evlenmeye, evliler için erkek çocuğa işarettir.

Yumurta Soymak



Pişmiş yumurtayı soyduğunu gören kimse mala erişir. Bundan dolayı yumurtanın beyazı gümüş, sarisi altındır.

Yumurta evlada, kan ve hizmetçiye de işarettir. Yumurta bazen, kabirlere, güzel kadının dişlerine, hısım, akraba ve dostların bir araya toplanmalarına ve para biriktirmeye işarettir.