Şans Topu saat kaçta yapılacak? 24 Temmuz Çarşamba MPİ ile Şans Topu Çekilişi

Her hafta Çarşamba günleri çekilen Şans Topu yine umut dağıtmaya devam ediyor. 944. Haftanın sonuçlarının öğrenileceği Şans Topu çekilişinde bugün yine heyecan dorukta. Çekiliş sonucunu öğrenmek isteyenler arama motorlarına "Şans Topu saat kaçta yapılacak?" şeklinde aramalar yapılıyor. Peki 24 Temmuz 2019 Çarşamba Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte detaylar..

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK? (24 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA)

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sonuçlar açıklandıktan sonra MPİ Şans Topu bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.