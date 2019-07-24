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saat kaçta yapılacak? Çarşamba MPİ ile Çekilişi

Şans oyunu sevenler için geri sayım başladı. 1237. Haftanın sonuçları bugün belli olacak. İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek olan sonuçları için ise geri sayım başladı. Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan çekiliş sonuçlarını ise vatandaşlar oldukça merak ediyor. Loto saat kaçta çekilecek? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 24.7.2019 09:28
Sayısal Loto saat kaçta yapılacak? 24 Temmuz Çarşamba MPİ ile Sayısal Loto Çekilişi

Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto yine umut dağıtmaya devam ediyor. 1237. Haftanın sonuçlarının öğrenileceği Sayısal Loto çekilişinde bugün yine heyecan dorukta. Çekiliş sonucunu öğrenmek isteyenler arama motorlarına "Sayısal Loto saat kaçta yapılacak?" şeklinde aramalar yapılıyor. Peki 24 Temmuz 2019 Çarşamba Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte detaylar..

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK? (24 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA)

Sayısal Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sonuçlar açıklandıktan sonra MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

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