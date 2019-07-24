Şezlong kavgasında 1 polis memuru öldü 3 kişi de yaralandı

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Balıkesir'de, bir tatil sitesinde şezlong yüzünden çıkan silahlı kavgada polis memuru hayatını kaybederken, plaj işletmecisi ile birlikte 3 kişi yaralandı. Olay, dün Edremit ilçesi Narlı Mahallesi'ne bağlı Mıhlı mevkisindeki plajda meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin sahil kısmında kaçak olarak büfe işleten Yüksel Karabulut, sahilin geniş bir bölümünü işgal ederek, şezlong koyup, kaçak baraka yaptı. Site sakinlerinin şikâyeti üzerine zabıta ekipleri kaçak barakayı yıkarak, şezlongların bir bölümünü kaldırdı. Bu duruma öfkelenen Yüksel Karabulut, site sakinlerine "Sizin yüzünüzden işyerim yıkıldı" diyerek hakaret edip bağırmaya başladı. Bu sırada tatil için sitedeki yazlıkta kalan İstanbul Başakşehir Güvenlik Büro Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Kadir Ozan Yüce ile Yüksel Karabulut arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında darp edilen Yüce, sitedeki odasından tabancasını alarak havaya ateş etti. İşletmeci Yüksel Karabulut da tabancasıyla polis memuruna ateş etti. Yaralı halde yere düşen polis memuru, Karabulut'u vurdu. Seken kurşunlardan çevredeki Mehmet Coşkun ile Emine Yılmaz da yaralandı. Ağır yaralı olan polis memuru Kadir Ozan Yüce, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yüksel Karabulut ise Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Karabulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği, Emine Yılmaz ile Mehmet Coşkun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.