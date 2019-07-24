‘Sizi iyi edeceğim’ dediği kız kardeşleri 97 bin lira dolandırdı

Zor zamanlar geçiren iki kız kardeşi iyi edeceğini ve yapılan büyüleri bozacağını ileri süren şüpheli Hilal G., müştekileri 97 bin lira dolandırdı. Durumu bir süre sonra anlayan kardeşler Hilal G.'den şikâyetçi oldu. Şikâyet ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak kendisini 'Sevim Hoca' olarak tanıtan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müştekilerin şikâyet dilekçesine yer verildi. Dilekçece, müştekilerin kardeş oldukları, zor dönemler geçirdikleri, bu zor dönemlerinde arkadaşlarının tavsiyesi ile Whatsapp üzerinden 'Sevim Hoca' denen bir kişiyle yazışmaya başladıkları belirtildi. Dilekçece, yazışmaların bir süre sonra mail adresi üzerinden devam ettiği, şüpheli Hilal G.'nin müşteki kardeşleri iyi edeceğini ve yapılan büyüleri bozacağını belirttiği kaydedildi.

97 BİN LİRA GÖNDERMİŞLER

Şüphelinin müştekileri iyi edeceğine ve yapılan büyüleri bozacağına inanan müştekilerin şüphelinin hesabına defalarca ödeme yaptığı ifade edildi. Kız kardeşlerin değişik tarihlerde 97 bin lira civarında şüpheliye para gönderdikleri, ardından dolandırıldıklarını anladıkları belirtildi.

Dilekçede, şüpheli tarafından müştekilere yönelik değişik duaların ve yapması gereken dini işlemlerin belirtilerek tarif edildiği ve dini duygularının istismar edildiği kaydedildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelinin Hilal G. olduğunun tespit edilmesi ardından şüphelinin ifadesi alındı. Hilal G., E. isminde bir tanıdığının kendisini müştekiler ile tanıştırdığını, müştekilerin kendilerine dertlerini anlatmaya başladığını, E., Ö. ve Ö.'nün kendisinin ekonomik durumu bozuk olduğu için yardımda bulunmaya başladıklarını, gönderdikleri paraları ileride durumu düzelince kendilerine geri vereceğini söylediğini, müştekilere danışmanlık hizmeti verdiğini, kimseyi dolandırmadığını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

"DİNİ DUYGULARINI İSTİSMAR ETTİ"

Savcılık, şüphelinin müştekilerin zor durumda olmalarından faydalanarak dini duygularını istismar ederek menfaat sağladığını, bu nedenle her iki müşteki yönünden 'dolandırıcılık' suçunu oluşturduğunu kaydetti.

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

Hilal G. hakkında 'Dini İnanç ve Duygularının İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık' suçu kapsamında hapis cezası talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.