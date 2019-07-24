Son Dakika haberi... Eski nişanlısı tarafından öldürülen Gülen Pamukçu'nun son feryadı: "Dur Ali yapma, beni kurtarın!"

Talihsiz kadın Gülen Pamukçu 27 yaşındaydı ve bir çocuğu vardı evlenip boşanmıştı, çocuğu da eski kayınvalidesinde kalıyordu. Hayata yeni bir başlangıç yapmak için 32 yaşındaki Ali Ulupınar ile tanıştı. Nişanlandılar fakat kendisi için doğru insan olmadığına karar verdi, bu ilişki Gülen Hanım için kabusa döndü daha önce 4. katın balkonundan atıldı ve en sonunda bıçaklanarak öldürüldü! Son dakika haberinin ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıktı...

İstanbul, Sultangazi'de Gülen Pamukçu'yu (27) bıçaklayarak öldürdükten sonra Ankara'ya kaçan Ali Ulupınar polisin takibi sonucu yakalandı.