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haberi... Eski nişanlısı tarafından öldürülen 'nun son feryadı: "Dur Ali yapma, beni kurtarın!"

Bıçaklanarak öldürülen hakkında haberleri bugün de gelmeye devam ediyor. Sultangazi'de eski nişanlısı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Gülen Pamukçu'nun son olarak "Dur Ali yapma, beni kurtarın" diyerek çığlık attığı ortaya çıktı. 32 yaşındaki Ali Ulupınar ise Ankara'ya kaçtı fakat emniyet güçlerinin çabasıyla yakalandı. Katilin daha önce de Pamukçu'yu balkondan attığı ortaya çıktı; işte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.7.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 09:22
Son Dakika haberi... Eski nişanlısı tarafından öldürülen Gülen Pamukçu'nun son feryadı: Dur Ali yapma, beni kurtarın!

Talihsiz kadın 27 yaşındaydı ve bir çocuğu vardı evlenip boşanmıştı, çocuğu da eski kayınvalidesinde kalıyordu. Hayata yeni bir başlangıç yapmak için 32 yaşındaki ile tanıştı. Nişanlandılar fakat kendisi için doğru insan olmadığına karar verdi, bu ilişki Gülen Hanım için kabusa döndü daha önce 4. katın balkonundan atıldı ve en sonunda bıçaklanarak öldürüldü! haberinin ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıktı...

İstanbul, Sultangazi'de Gülen Pamukçu'yu (27) bıçaklayarak öldürdükten sonra Ankara'ya kaçan Ali Ulupınar polisin takibi sonucu yakalandı.

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Son Dakika haberi... Eski nişanlısı tarafından öldürülen Gülen Pamukçu'nun son feryadı: "Dur Ali yapma, beni kurtarın!"
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