Son dakika haberi: Sapkınlığın fotoğrafları ortaya çıktı! Kızları köle olarak kıllanan sapık iş adamı davasında flaş gelişme!

Uzun süredir dünya gündemini meşgul eden cinsel istismar davası ile ilgili son dakika haberi geldi. Kızlara poz verdirerek fotoğraflarını çeken ve arkadaşları ile cinsel ilişkiye girmeye zorlayan şahsın ve arkadaşlarının yargılanmasına devam ediliyor. Mahkeme heyetine, görülen son celsede olay ile ilgili kanıt olarak görüntüler sunuldu. Kızların farklı aktiviteler yaparken fotoğraflarını çeken sapık ise iddiaları reddetti.

DEPREME YOL AÇTI

ABD'de depreme yol açan ve Trump'ın bir bakanının istifasına sebep olan kabustan, yeni kanıt görüntüleri yayımlandı.