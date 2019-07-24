Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Sapkınlığın fotoğrafları ortaya çıktı! Kızları köle olarak kıllanan sapık iş adamı davasında flaş gelişme!

haberi: Sapkınlığın fotoğrafları ortaya çıktı! Kızları köle olarak kıllanan sapık davasında flaş gelişme!

ABD'de devam eden davası ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşı küçük kızlara cinsel istismarda bulunan ve münasebet kölesi olarak kullanan ünlü uzun süredir dünyanın gündeminde yer alıyor. Olay ile ilgili devam eden mahkeme sürecinde bugün yeni kanıtlar mahkeme heyetine sunuldu. Kan donduran görüntülerin yayınlanmasının ardından işlenen suçların boyutu ortaya çıktı. İşte son dakika gelişmesinden dikkat çeken detaylar...

Giriş Tarihi: 24.7.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 19:01
Son dakika haberi: Sapkınlığın fotoğrafları ortaya çıktı! Kızları köle olarak kıllanan sapık iş adamı davasında flaş gelişme!

Uzun süredir dünya gündemini meşgul eden davası ile ilgili haberi geldi. Kızlara poz verdirerek fotoğraflarını çeken ve arkadaşları ile cinsel ilişkiye girmeye zorlayan şahsın ve arkadaşlarının yargılanmasına devam ediliyor. Mahkeme heyetine, görülen son celsede olay ile ilgili kanıt olarak görüntüler sunuldu. Kızların farklı aktiviteler yaparken fotoğraflarını çeken sapık ise iddiaları reddetti.

DEPREME YOL AÇTI

ABD'de depreme yol açan ve Trump'ın bir bakanının istifasına sebep olan kabustan, yeni kanıt görüntüleri yayımlandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Sapkınlığın fotoğrafları ortaya çıktı! Kızları köle olarak kıllanan sapık iş adamı davasında flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN