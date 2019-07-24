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Tarih kaçakçılarına çete davası

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019
Tarih kaçakçılarına çete davası
İSTANBUL polisi, gelen ihbar üzerine tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısları 11 Ekim'de takibe aldı. Şahıslara, İstanbul, Afyonkarahisar, Antalya, Muğla, Kırklareli, Gaziantep, Bartın, Niğde, Nevşehir, Bursa, Aksaray ve Konya'da operasyon yapıldı. Aramalarda Grek, Roma, Bizans ve M.Ö 2100 dönemine ait sikkeler, 15 milyon yıl öncesine ait balık fosilleri ele geçirildi. 27 şüpheliden 8'i tutuklandı. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İddianameye göre örgütün lideri Fuat A.'nın uzun yıllardan beri tarihi eser kaçakçılığında aktif rol oynadığı, suç ortaklarının uzun zamandan beri tanışıklığı bulunduğu kişiler olduğu anlatıldı. 30 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmak' suçlarından dava açıldı. Örgüt lideri Fuat A.'nın 57 yıla kadar hapsi istendi.
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Tarih kaçakçılarına çete davası
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