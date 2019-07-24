THY rüya uçakları üçledi

Türk Hava Yolları (THY), Boeing'den sipariş ettiği, rüya uçak olarak adlandırılan uzun menzilli B787-9 Dreamliner tipi üçüncü uçağı da teslim aldı. THY'nin yolcu talebini karşılaması ve uçuş deneyimlerini geliştirmesine olanak tanıyacak uçak dün saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Boeing 787-9 Dreamliner ile THY'nin uçak sayısı da 340'a ulaştı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından uçağın tarifeli seferlerine başlaması planlanıyor. Yeni uçakların kabininde tasarım değişikliğine gidilerek 1-2-1 diziliminde koridor erişimi olan business class koltukları oluşturulurken, ekonomi sınıfı koltukları ise Türkiye'de TSI şirketi tarafından imal edildi. Gövdesi tamamen kompozit olma özelliği taşıyan B787'lerin uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre, yüksekliği 17 metre, menzili ise 14 bin 140 kilometre. Daha önce gelen ikinci uçağa PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül anısına "Maçka" adı verilmişti.

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