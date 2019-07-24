Trabzonspor'un yöreye özgü "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni forması için çekilen reklam filmi sosyal medyada rekor kırıyor. Kulübün sosyal medya hesaplarından 120 milyon kişinin ulaştığı reklam filminin çekildiği evin sahibi Osman Saka (57) SABAH'a konuştu.







Trabzon Çarşıbaşı'na bağlı Kavaklı'da dededen kalma dokumacılık mesleğini sürdüren Saka, "Evimiz ve tezgahımız meşhur oldu. Reklam filmi için yaklaşık bir hafta evde kaldılar. Bir ücret istemedik. Teklif ettiler kabul etmedik. Her şey Trabzonspor için. Almadığımız gibi kalabalık ekibe yedirdik, içirdik. Helal olsun onlara. Bizim tek derdimiz Trabzonspor şampiyon olsun, bu bize yeter. Yurtdışından yurtiçinden bizi tanıyanlar telefon açıp 'Köye geldiğimizde uğrayacağız' diyorlar. Baba mesleği yaşasın" dedi.







SABAH'a konuşan Trabzonspor Kulübü Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir ise Trabzon'da geçmişte her çocuğun yaşamış olduğu bir hikayeyi yeni forma ile bütünleştirerek kısa filme yansıttıklarını ve filmde oynayan çocukların alt yapıdan olduğunu belirterek "Hem Türkiye'de hem de dünyada spor kulüpleri ve önemli şirketlerin milyonlarca para harcayarak yaptıkları tanıtım reklam filmlerini bir depo benzin parasına yaptık. Çarşıbaşı'nı seçmemizin özel bir nedeni var. Çarşıbaşı hem Keşan kumaşının üretildiği yer hem de futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, memleketi" diye konuştu.







Kısa filmde Trabzonsporlu futbolcular Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır'ın isimlerinin yazılı olduğu formaları giyen ve isimleri Abdulkadir, Hüseyin, Yusuf ve Uğurcan olan çocuklar kendi aralarında futbol oynarken forması olmadığı için oyuna dahil olmayan Abdülkadir isimli başka bir çocuğun hikayesi anlatıldı.







DÜNYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Videoyu 20 milyona yakın takipçisi bulunan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ve İspanya'nın Real Betis futbol kulübüde paylaşmıştı.

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