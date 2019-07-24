Türkiye’nin parlayan yıldızısın Zeliha...

Yıldız kardeşlerin yolculuğu 2011'de Sivas'ın Yıldızeli İlçesinin Buğdayören Köyü'nde başladı. Ailesi tarafından bakılamayan ve köy yerinde bir başlarına kalan kardeşleri köylüler fark etti.

Çocukların yaşam koşullarının uygun olmadığına yönelik o köylülerden gelen telefon üzerine bakanlık harekete geçti, çocukları koruma ve bakım altına aldı. o gün en küçüğünün o gün 7, en büyüklerinin de 12 yaşında olduğu bu çocukların tek isteği vardı; ayrılmamak. Bakanlık o günün şartlarında önemli bir şey yaptı, onları bir evde topladı.



ONLAR HAYAL ETTİ...

Örnek bir uygulama ile devlet koruması altında yan yana yaşamaya başlayan ve devlet imkanlarında aileleri korunan, ayrılmayan kardeşler bakanlık tarafından verilen 'Kardeşler Evi'nde gelecekleri için hayal kurmaya başladı. Devlet şefkati ve desteği ile kaderlerine yenik düşmeyerek hayata tutunmayı başaran kardeşler şimdi çok mutlu







'BAŞARIMIN SAHİBİ DEVLETTİR'

Kardeşlerden başarılar gelmeye başladı. Kardeşlerden 20 yaşındaki ablaları 2017'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliğini kazandı. Bu kez 15 yaşındaki Zeliha Yıldız Lise Geçiş Sınavına (LGS) girdi, bu yılki sınav ile Sivas Fen Lisesi'ne yerleşti. Yüzde 1'lik dilime girerek rekor bir başarıyı yakalayan Zeliha ile birlikte kardeşler evinden bir Türkiye geneli başarı daha çıkmış oldu. Zeliha Yıldız, "Çocukluğumu pek hatırlamıyorum, hatırlamak istemediklerim de çok. Sokakta kalmış, kimsesiz ve bir çare ne olacak iye bekliyorduk. 6 yaşımdayken 4 kardeşimle çocuk evine geldik. En büyük şansımız 5 kardeş olarak hiç ayrılmamış olmak, yeniden kurduğumuz aile ile bir arada olmaktı. Devlet bize gözü gibi baktı, her ihtiyacımızı karşıladı. Bugün gülümseyen hayatımın ve başarımın sahibi devletimdir" dedi.



DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Bakanlık da Zeliha'ya mesleğini eline alana kadar destekleme sözü verdi. Doktor olma hayali için ellerinden geleni yapacaklarını küçük kıza belirtti.



DİĞER KARDEŞLER DE OKUYOR

Sivaslı kardeşlerden en büyükleri olan ablaları şu an üniversite 3'ncü sınıfta. En küçük kardeşleri 14 yaşında) 8. Sınıf öğrencisi. Zeliha yüzde 1'lik dilime girerek fen lisesini kazandı ve lise birinci sınıfta. Diğer iki kardeşi de lise 4 ve lise 2'nci sınıfta.







BAKANLIĞA MEKTUBUNDA 'DOKTOR OLACAĞIM' YAZDI

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sınav sonucunun ardından yazdığı bir mektupla devlete teşekkür eden Zeliha Yıldız, "Bakanlığımız hayallerimiz için büyük gayretler sarf etti, emekler verdi. Özel eğitimler, okul takviyeleri verdi. Ablam mühendis olacak ben de doktor olacağım. Çok mutluyum kardeşlerimle yan yana büyüyor, hayallerim için çalışıyorum. Minnettarım" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU