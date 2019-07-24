Üç kardeşi öldüren baba ve oğlu yeniden yargılanacak

Olay, 2014 yılının eylül ayında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Hüseyin Kanalıcı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede market işleten Hurşit Çetin, otomobille hız ve gürültü yaptıklarını ileri sürdüğü Şefik, Emrah ve Ferit Ece kardeşleri uyardı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Hurşit Çetin'in oğlu Umut Çetin de dahil oldu. Kavga sırasında Umut Çetin, 3 kardeşten Ferit ve Emrah Ece'yi olay yerinde, kaçan Şefik Ece'yi de evine sığınırken tabancayla vurarak öldürdü, Olay yerinde 38 boş kovan bulunurken, gözaltına alınan Umut Çetin ile babası Hurşit Çetin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.