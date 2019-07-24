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Üç kardeşi öldüren baba ve oğlu yeniden yargılanacak

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, 2014 yılında otomobille hız ve gürültü yaptıkları iddiasıyla tartıştıkları 3 kardeşi öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Hurşit Çetin (67) ile oğlu Umut Çetin’e (36) verilen ceza, Yargıtay 1. Mahkemesi tarafından bozuldu. Yargıtay, baba ve oğlunun yeniden yargılanmasına karar verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 10:10
Üç kardeşi öldüren baba ve oğlu yeniden yargılanacak

Olay, 2014 yılının eylül ayında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Hüseyin Kanalıcı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede market işleten Hurşit Çetin, otomobille hız ve gürültü yaptıklarını ileri sürdüğü Şefik, Emrah ve Ferit Ece kardeşleri uyardı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Hurşit Çetin'in oğlu Umut Çetin de dahil oldu. Kavga sırasında Umut Çetin, 3 kardeşten Ferit ve Emrah Ece'yi olay yerinde, kaçan Şefik Ece'yi de evine sığınırken tabancayla vurarak öldürdü, Olay yerinde 38 boş kovan bulunurken, gözaltına alınan Umut Çetin ile babası Hurşit Çetin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Üç kardeşi öldüren baba ve oğlu yeniden yargılanacak
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