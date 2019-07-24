Haberler Yaşam Haberleri Üç kardeşi öldüren baba ve oğlu yeniden yargılanacak

Üç kardeşi öldüren baba ve oğlu yeniden yargılanacak Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, 2014 yılında otomobille hız ve gürültü yaptıkları iddiasıyla tartıştıkları 3 kardeşi öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Hurşit Çetin (67) ile oğlu Umut Çetin’e (36) verilen ceza, Yargıtay 1. Mahkemesi tarafından bozuldu. Yargıtay, baba ve oğlunun yeniden yargılanmasına karar verdi.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 24.7.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 10:10