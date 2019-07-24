Üstün zekâlı çocukların fiziksel ve ayırt edici özellikleri nelerdir?

Her anne ve babanın gözünde kendi çocukları özeldir ve diğer çocuklardan ayrılır. Ancak bu kendilerinin bir parçası olduğu için öyle düşünmelerine neden olur. Bazen de tahmin edildiği gibi bu çocukların diğerlerin ayırt edilebilecek özellikleri bulunabiliyor. Peki, üstün zekâlı çocukların fiziksel ve zihinsel ayırt edici özellikleri nelerdir? Bu yazımızda bu sorunun yanıtını hazırladık…

Üstün zekâlı çocukların fiziksel ve ayırt edici özellikleri neler?

Bir çocuğun üstün zekâlı olup olmadığını anlamak için yapılan testler ancak üç yaşından sonra yapılabilir. Tabi ki bu testlerin yapım nedeni çocukların özel olup olmadığını ölçme değil de çocuğun gelişimini takip etmek amacıyla yapılmaktadır. Bundan önce çocuğun üstün zekâlı olup olmadığını gösteren belli başlı özellikler bulunmaktadır. İşte o özellikler:

Öncelikle çocukların verdiği sinyalleri yakından takip edin

Bazen çok küçük ayrıntılar bile size konu hakkında fikir sahibi verebilir

Okuduğunu anlama başarısı

Herhangi bir şekilde müzik, sanat, bilim, teknoloji gibi konularda doğal yeteneği olabilir.

Normal bir insana ilginç gelebilecek fikirlere sahip olabilir

Aşırı yaratıcılık

Yüksek hayal gücü

Fiziksel özellikleri nelerdir?

Hiperaktif olabilirler

Bebeklik döneminde daha az uyku

Fiziksel gelişimleri ve sağlıkları diğer çocuklardan daha iyidir

Kuvvetlidir ve hızlı olgunlaşır

Espri yetenekleri gelişmiştir

Kolay ezber yapabilme yeteneğine sahiptir

Hızlı düşünürler