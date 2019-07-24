Üstün zekâlı çocukların fiziksel ve ayırt edici özellikleri nelerdir?

Her anne ve babanın gözünde kendi çocukları özeldir ve diğer çocuklardan ayrılır. Ancak bu kendilerinin bir parçası olduğu için öyle düşünmelerine neden olur. Bazen de tahmin edildiği gibi bu çocukların diğerlerin ayırt edilebilecek özellikleri bulunabiliyor. Peki, üstün zekâlı çocukların fiziksel ve zihinsel ayırt edici özellikleri nelerdir? Bu yazımızda bu sorunun yanıtını hazırladık…
Üstün zekâlı çocukların fiziksel ve ayırt edici özellikleri neler?
Bir çocuğun üstün zekâlı olup olmadığını anlamak için yapılan testler ancak üç yaşından sonra yapılabilir. Tabi ki bu testlerin yapım nedeni çocukların özel olup olmadığını ölçme değil de çocuğun gelişimini takip etmek amacıyla yapılmaktadır. Bundan önce çocuğun üstün zekâlı olup olmadığını gösteren belli başlı özellikler bulunmaktadır. İşte o özellikler:
Fiziksel özellikleri nelerdir?