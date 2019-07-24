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Üstün zekâlı çocukların fiziksel ve ayırt edici özellikleri nelerdir?

Her anne ve babanın gözünde çocukları özeldir. Ancak bazı çocuklar gerçekten diğerlerinden sıyrılacak ayırt edici özelliklere sahip olabiliyorlar. Bazı çocuklarda gerçek bir farklılık gözlemlense de bazılarını da biz kendimiz öyle görmek istediğimiz için görüyoruz. Çocukların zekâ seviyesi ile ilgili kendi başınıza kesin bir kanıya varamazsınız. Ancak bazı hareketler onu diğerlerinden ayırır. Peki, üstün zekâlı çocukların fiziksel ve ayırt edici özellikleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 24.7.2019 15:07
Üstün zekâlı çocukların fiziksel ve ayırt edici özellikleri nelerdir?

Her anne ve babanın gözünde kendi çocukları özeldir ve diğer çocuklardan ayrılır. Ancak bu kendilerinin bir parçası olduğu için öyle düşünmelerine neden olur. Bazen de tahmin edildiği gibi bu çocukların diğerlerin ayırt edilebilecek özellikleri bulunabiliyor. Peki, üstün zekâlı çocukların fiziksel ve zihinsel ayırt edici özellikleri nelerdir? Bu yazımızda bu sorunun yanıtını hazırladık…

Üstün zekâlı çocukların fiziksel ve ayırt edici özellikleri neler?

Bir çocuğun üstün zekâlı olup olmadığını anlamak için yapılan testler ancak üç yaşından sonra yapılabilir. Tabi ki bu testlerin yapım nedeni çocukların özel olup olmadığını ölçme değil de çocuğun gelişimini takip etmek amacıyla yapılmaktadır. Bundan önce çocuğun üstün zekâlı olup olmadığını gösteren belli başlı özellikler bulunmaktadır. İşte o özellikler:

  • Öncelikle çocukların verdiği sinyalleri yakından takip edin
  • Bazen çok küçük ayrıntılar bile size konu hakkında fikir sahibi verebilir
  • Okuduğunu anlama başarısı
  • Herhangi bir şekilde müzik, sanat, bilim, teknoloji gibi konularda doğal yeteneği olabilir.
  • Normal bir insana ilginç gelebilecek fikirlere sahip olabilir
  • Aşırı yaratıcılık
  • Yüksek hayal gücü

Fiziksel özellikleri nelerdir?

  • Hiperaktif olabilirler
  • Bebeklik döneminde daha az uyku
  • Fiziksel gelişimleri ve sağlıkları diğer çocuklardan daha iyidir
  • Kuvvetlidir ve hızlı olgunlaşır
  • Espri yetenekleri gelişmiştir
  • Kolay ezber yapabilme yeteneğine sahiptir
  • Hızlı düşünürler

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Üstün zekâlı çocukların fiziksel ve ayırt edici özellikleri nelerdir?
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