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47 afetzedeye acil ödeme yapıldı

Giriş Tarihi: 25.7.2019
47 afetzedeye acil ödeme yapıldı
Düzce'de yaşanan sel ve toprak kaymasının ardından arama kurtarma ve yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. Düzce Valiliği de bölgede "Genel Hayata Etkililik" kararı alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada afet nedeniyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edileceği bildirildi. Bu arada yapıları ağır ve yıkık derecede hasar gören 47 afetzedeye acil ödemeleri yapıldı. Öte yandan Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nde kaybolan Kağan Töngel ve Sinem Kaplan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Daha önce Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan'ın (10) cesetleri bulunmuştu. Çalışmalar 250 personel, 48 araç, 8 kurtarma botu ve 3 helikopterle devam ediyor.
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47 afetzedeye acil ödeme yapıldı
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