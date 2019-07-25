Arkadaş kurşunu öldürdü

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Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde arkadaşları ile oturan 19 yaşındaki Murat Köklüoğlu'nun kafasına arkadaşı olan B.Y'nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vuruldu. Başından vurularak ağır yaralanan Murat Köklüoğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat Köklüoğlu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay sonrası B.Y., isimli kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.