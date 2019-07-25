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öldürüp, kahvehaneye gitti

İzmir'in Çiğli ilçesinde İlker İmer (27) kendisine kötü davrandığını iddia ettiği babaannesi Mürvet İmer'i (71) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kahvehaneye gidip sigara içtikten sonra simitçiden öldürdüğünü, polisi aramasını isteyen İlker İmer, gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 10:33
Babaannesini öldürüp, kahvehaneye gitti

Olay, sabah saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi 8216 Sokak'taki bir apartmanın 8'inci katında meydana geldi. İlker İmer, birlikte yaşadığı babaannesi Mürvet İmer ile kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlker İmer, bıçakladı. Mürvet İmer kanlar içerisinde yere yığılırken, evden çıkan İlker İmer, sokaktaki kahvehaneye gidip oturarak sigara içti. İmer daha sonra kahvehanenin önündeki simitçiye 'Polisi ara, babaannemi öldürdüm' dedi.

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Babaannesini öldürüp, kahvehaneye gitti
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