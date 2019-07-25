Babaannesini öldürüp, kahvehaneye gitti

Olay, sabah saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi 8216 Sokak'taki bir apartmanın 8'inci katında meydana geldi. İlker İmer, birlikte yaşadığı babaannesi Mürvet İmer ile kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlker İmer, babaannesini bıçakladı. Mürvet İmer kanlar içerisinde yere yığılırken, evden çıkan İlker İmer, sokaktaki kahvehaneye gidip oturarak sigara içti. İmer daha sonra kahvehanenin önündeki simitçiye 'Polisi ara, babaannemi öldürdüm' dedi.