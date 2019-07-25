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Büyük indirimleri içeren aktüel ürünler kataloğu YARIN raflarda! 26 Temmuz haftanın BİM kataloğu listesi

Yeni haftaya ilişkin olarak büyük bir merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu belli oldu. İlgili liste, kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruldu. Bu haftanın BİM kataloğu aktüel listesinde oldukça çeşitli fırsatlar bulunurken, diğer ürünler de oldukça iddialı. Haftanın öne çıkanları ise hiç şüphesiz, Xiaomi marka akıllı cep telefonu ile Keysmart marka uydu alıcılı televizyon olarak dikkat çekiyor. Yurttaşlar da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, 26 Temmuz BİM aktüel ürünler listesine yer verdik.

Giriş Tarihi: 25.7.2019 13:28
Büyük indirimleri içeren BİM aktüel ürünler kataloğu YARIN raflarda! 26 Temmuz haftanın BİM kataloğu listesi

Haftanın 26 Temmuz Cuma günü için kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta 26 Temmuz Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde ev ekonomisine yönelik oldukça çeşitli ürünler bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Xiaomi marka Red Mi GO cep telefonu olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri bulunurken, yaz için çeşitli plaj fırsatları da bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 26 Temmuz BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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Büyük indirimleri içeren BİM aktüel ürünler kataloğu YARIN raflarda! 26 Temmuz haftanın BİM kataloğu listesi
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