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Ecem’in mucize kurtuluşu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019
Ecem’in mucize kurtuluşu
Yalova'da annesi mutfakta yemek yapan 15 aylık Ecem Aydın, üçüncü kattaki evlerinin balkonunda oynamaya başladı. Minik kız, balkondaki taburenin üzerine çıkıp, aşağıya bakarken dengesini kaybederek düştü. Ecem, önce zemin kattaki iş yerinin tentesine, tentenin kırılmasıyla da beton zemine düştü. Düşme hızı tente sayesinde azalan Ecem, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında çatlak, vücudunun değişik yerlerinde de kırıklar meydana geldiği tespit edilen Ecem, sevk edildiği özel hastanede yoğun bakıma alındı. Kızının sağlık durumunun iyi olduğu söyleyen baba Eyüp Aydın, "Büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Çocuğum mucize eseri hayatta kaldı" diye konuştu.
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Ecem’in mucize kurtuluşu
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