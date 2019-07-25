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En ilginç hırsızlık yöntemi folyo ve sütyen düzenekli hırsızlık

Antalya'da elektronik ürün satan mağazalardan folyolu, kuyumculardan ise sütyenli düzenekle hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 3 şüpheli Kütahya'da yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 11:23
En ilginç hırsızlık yöntemi Alüminyum folyo ve sütyen düzenekli hırsızlık

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Antalya'da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin içinde olduğu kiralık bir otomobilin kente giriş yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda, Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan S.Y., (28), S.Y. (29) ve Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dolandırıcılık suçundan aranan G.A., (27) Kütahya - Eskişehir karayolundaki mağazaların bulunduğu bölgede düzenlenen operasyonla yakalandı.

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En ilginç hırsızlık yöntemi Alüminyum folyo ve sütyen düzenekli hırsızlık
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