FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? FSM köprü çalışmalarında son durum nedir?

Her gün yüzlerce vatandaşımıza hizmet veren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde 27 Haziran tarihinden itibaren yol bakım çalışmaları yapılmaya başlanmıştı. FSM köprüsünü sık sık kullanan vatandaşlar çalışmaların ne zaman biteceği hakkında en doğru bilgiyi öğrenmek istiyorlar. Köprüde yapılan üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ne zaman biteceği belli oldu.

FSM KÖPRÜ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbulluları en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yürütülen çalışmaların, 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

En son FSM'deki asfalt yenileme çalışması 2009'da yapılmıştı. Yol konforu, sürücülerin güvenliği ve köprünün ömrünü sonuna kadar sağlıklı kalabilmesi için gerekli bakım çalışmaları periyodik zamanlarda yürütülüyor.