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ne zaman bitecek? FSM köprü çalışmalarında son durum nedir?

’ndeki yol bakım çalışmaları sürüyor. FSM köprüsünü kullanan vatandaşlar için önemli bir konu olan yol bakım çalışmalarının ne zaman biteceği ise araştırma konusu oldu. Her gün yüzlerce vatandaşımıza hizmet eden ve ’da başlayan FSM köprü çalışmaları ne zaman bitecek? FSM köprü çalışmalarında son durum nedir? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 25.7.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 11:40
FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? FSM köprü çalışmalarında son durum nedir?

Her gün yüzlerce vatandaşımıza hizmet veren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde 27 Haziran tarihinden itibaren yol bakım çalışmaları yapılmaya başlanmıştı. FSM köprüsünü sık sık kullanan vatandaşlar çalışmaların ne zaman biteceği hakkında en doğru bilgiyi öğrenmek istiyorlar. Köprüde yapılan üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ne zaman biteceği belli oldu.

FSM KÖPRÜ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbulluları en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yürütülen çalışmaların, 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

En son FSM'deki asfalt yenileme çalışması 2009'da yapılmıştı. Yol konforu, sürücülerin güvenliği ve köprünün ömrünü sonuna kadar sağlıklı kalabilmesi için gerekli bakım çalışmaları periyodik zamanlarda yürütülüyor.

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FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? FSM köprü çalışmalarında son durum nedir?
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