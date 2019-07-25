Genç kadının intiharnın arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı!

Şantajda bulunmadığını ve Aksoy ile ayrıldıktan sonra görüşmediğini söyleyen Oktay Ö'nün telefonuna ait baz istasyonu kayıtlarına bakıldıktan sonra karar verilecek. 23 Kasım 2018'deki olayda, Sibel Aksoy (43), kendini trenin önüne atarak yaşamına sonverdi.

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Aksoy'un yakınları, intihardan 10 gün önce Oktay Ö'nün Aksoy'a, "Benden ayrılırsan cep telefonumdaki müstehcen fotoğraflarını köye dağıtırım. Benden kurtulmanın tek yolu ölümdür" dediğini ileri sürerek kendisinden şikayetçi oldu. Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Oktay Ö. hakkında tehdit ve şantaj davası açıldı. Duruşmaya tutuksuz Ö. ile Aksoy'un oğlu A.M ile kızı K.Y. de hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Aksoy'un yaşadığı evin yakınlarında sanığın bulunup bulunmadığına dair baz kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu istemiyle davayı erteledi.

Yeniasır