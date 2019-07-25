Hidrokarbon nedir? Türkiye’nin Kıbrıs’ta çalışma yaptığı Hidrokarbon’un önemi ve özellikleri

Kıbrıs'ta devam eden hidrokarbon gerilimi dünyanın gündemine oturmuşken, Türkiye'de de vatandaşlar "Hidrokarbon nedir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Hidrokarbonun nerelerde bulunduğu ve ne özellikleri olduğu merak ediliyor. Aşağıda hidrokarbonların temel özellikleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

HİDROKARBON NEDİR? HİDROKARBON ÖZELLİKLERİ

Hidrokarbon, karbon ve hidrojenden oluşan organik bir bileşiktir. İkili veya üçlü bağların karbon atomları arasında halkalar gibi yapılar oluşması mümkündür. Doymuş hidrokarbonlar, her karbona bağlı olabildiğince fazla hidrojen atomuna sahiptir. Bir moleküler zincirin ucundaki karbonlar için, üç eklenebilir. Bir zincirin veya bir halkanın ortasındaki karbonlar için, iki eklenebilir. Tek başına bir karbon atomu için dört hidrojen atomu eklenebilir.

Doymamış hidrokarbonların bazı karbon atomları arasında çift ve / veya üçlü bağları vardır. Bazı hidrokarbonlar tabiatta bulunur. Bunlar yer gazı, petrol, terpenler ve tabii kauçuktur. Bir kısmı da suni yollarla elde edilmektedir. Suni yolla elde edilen hidrokarbonların bir kısmı maden kömürünün damıtılmasıyla ele edilmekte diğer bir kısmı ise kalsiyum karbür ve benzeri metal karbürlerin suyla birleşmesinden oluşmaktadır. Hidrokarbonların büyük bir çoğunluğu petrol ya da kömür katranından üretilmektedir.