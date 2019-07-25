İş makinesi ile şişe kapağı açtı, binlerce beğeni topladı

İlk olarak yurt dışında başlayan 'Bottle Cap Challenge' akımı, birçok ünlü ismin de katılımı ile Türkiye'de de trend oldu. Akımın en dikkat çekici videosu ise Gaziantep'ten geldi. Kentte iş makinesi üreten bir firmanın test operatörü, fabrikadan yeni çıkan 22 ton ağırlığındaki ekskavatör ile su dolu şişenin kapağını açtı. Çelik variller üzerine konulan su dolu bidona dev makineye bağlı kepçe ile büyük bir hızla vuran operatör kapağı tek hamlede açmayı başardı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI



Firma tarafından sosyal medya da paylaşılan görüntüler, ise kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve beğeni topladı.