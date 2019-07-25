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Kapalı Maraş’ta 45 yıl sonra bir ilk! Çalışmalar başladı

Kuzey Türk Cumhuriyeti () hükümeti, 1974'ten beri kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'ın açılması için çalışmalara hız verdi. Maraş'ın geleceğini yakından ilgilendiren envanter çalışması için hazırlık yapan ekip bugün bölgeye giriş yaptı.

Giriş Tarihi: 25.7.2019 19:16 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 19:17
Kapalı Maraş’ta 45 yıl sonra bir ilk! Çalışmalar başladı

1974'ten sonra bölgeye ilk kez giriş yapacak olan çalışma ekibine Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay başkanlık etti. Özersay, ilk gün incelemesiyle ilgili açıklama yaptı.

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Kapalı Maraş’ta 45 yıl sonra bir ilk! Çalışmalar başladı
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