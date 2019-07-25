Kâğıthane'de minibüs devrildi

BUGÜN NELER OLDU

Kaza saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda bulunan Sadabad Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Kemerburgaz istikametinden Okmeydanı yönüne giden Mahmut Uyuş'un kullandığı 34 BN 0096 plakalı minibüs, Sadabad viyadüğüne 100 metre mesafede sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce bariyerlere çarpan minibüs ardından yan yattı. Kazada, araçta bulunan sürücü Mahmut Uyuş, Ali Osman Uyuş ve Mahmut Şaban Çokdan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılardan Mahmut Uyuş Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Osman Uyuş ve Mahmut Şaban Çokdan ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Osman Uyuş ile Mahmut Şaban Çokdan'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu, Hasdal-Okmeydanı bağlantısında trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşım polis ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.