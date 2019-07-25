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Mardinli şampiyon güvercin

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Mardinli şampiyon güvercin
İstanbul'da düzenlenen posta güvercinleri yarışmasında bin 100 kilometre hava mesafesini 5 günde kat ederek Batman'a ulaşan güvercin birinci oldu. Geçmişte haberleşme amacıyla kullanılan posta güvercinleri, gelişen teknolojiyle birlikte artık hobi amaçlı yetiştiriliyor. İstanbul'da düzenlenen posta güvercini yarışmasına yurt genelinde 64 posta güvercini katıldı. Mardinli Veysi Bilen'in güvercini bin 100 kilometre uzaklıktaki kente 5 gün içinde vararak tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Necdet ÇAKIR
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Mardinli şampiyon güvercin
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